Die in Klosterneuburg lebende Künstlerin Angela Andorrer ist derzeit international präsent: “Ich freue mich riesig, dass ich den ganzen Sommer über Österreich vertreten darf bei der 4. Biennale für Land Art in Andorra mit der Galerie der reisenden Blätter. Meine Arbeit passt sehr gut in das diesjährige Thema: ,What if we only lived in the mountains?‘ 12 Motive der Galerie der reisenden Blätter wurden auf Fahnenstoff gedruckt und vor einem See auf Holzpfählen, installiert.“

Andorrers Beitrag wird auch für die offizielle Bewerbung der LandArt Biennale verwendet. Und die kuriose Kombination amüsiert nicht nur Andorrer: „Die Namensinzidenz zähle ich zu den lustigeren Dingen meines Lebens.“

Wie der Schöpfl in die Pyrenäen kommt

Andorrers Arbeiten sind bis Mitte September in Andorra zu sehen: „Sehr zentral lokalisiert, beim Ausflugsort und See Engolasters. Wir sind begeistert von der Freundlichkeit der Menschen, insbesondere dem Team von Pere Moles, und den anderen KünstlerInnen“, zeigt sich die Blattkünstlerin begeistert. „Wir sind hingerissen von den Landschaften und den Wanderungen in den Pyrenäen. Tolle Kulissen für meine Blattscapes, die immer mit dabei sind. Und überall in der Stadt grüßen meine Reisenden Blätter von Plakaten! Das Haupt-Bild ist vom Schöpfl, höchster Berg im Wienerwald, auf dem Plakat, das jetzt überall in Andorra hängt.“

Wie „Blattscapes“ zu Freunden werden

Wie geht Andorrer in ihrer Arbeit vor? Achim Gnann, Kunsthistoriker und Kurator an der Wiener Albertina, beschreibt es: „Die Künstlerin nimmt Blätter von der Natur, trocknet sie, konserviert sie und arbeitet sie mit Acryl, Faden und kleinen Glasstücken. Die Blätter, die von Schnecken, Raupen und Käfern gefressen werden, sind besonders inspirierend und werden zu geologischen Formationen, Landschaften, Geschichten, die es zu entdecken gilt. Die Nerven, die sich durch das Blatt ausbreiten, kreuzen und verzweigen sich und zeichnen Straßen und Wege innerhalb einer Pflanzenkarte.

Oft haben die Blätter Löcher, die mit roter Farbe geformt sind und dann verwundet erscheinen. Wenn eine Klinge an einer dünnen Stelle bricht, wird sie wieder genäht, als wäre es eine chirurgische Operation. Andorrer nimmt dann diese bearbeiteten Blätter (Blattscapes) und porträtiert sie, als wären sie Freunde, in verschiedenen Landschaften und Kontexten, fotografiert die filigranen Kunstwerke und dokumentiert die Beziehung der behandelten Blätter zu Licht, Zeit und Umwelt.“

Die Künstlerin über sich selbst: „Ich wurde in Kanada geboren, in der Nähe von Halifax, am Atlantik. Als Beruf kam für mich nur etwas mit Musik (Geige) oder mit bildender Kunst in Frage, und Letzteres studierte ich dann in Montreal (Concordia University) und München (AdbK Akademie der bildenden Künste). Heute lebe ich in Klosterneuburg, nahe bei Wien, in einem Atelierhaus mit großem Garten an der Donau. Von meinem Vater, einem Antarktisforscher und Professor für Kartographie, erbte ich die Liebe zur Landschaft und zu Karten. Von meiner Mutter, einer Inhaberin eines Stoffgeschäftes, erbte ich die Liebe zum Handwerk.“