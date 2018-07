Am 29. Juni wurden sie im Gemeinderat beschlossen: Die neuen Gartenzonen, die eine Verbauung der Innengärten in der Stadt verhindern sollen. Peter Komolka (die NÖN berichtete) hat sich während des Auflageverfahrens erfolgreich gewehrt. Er ist von der neuen Regelung ausgenommen. Für alle anderen Betroffenen ist aber das letzte Wort noch nicht gesprochen. Sie wollen alle Hebel in Bewegung setzen, um den Beschluss rückgängig zu machen.

2018 hat der Gemeinderat der Stadtgemeinde Klosterneuburg eine Verordnung über die Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes beschlossen, mit der unter anderem für zwischen Leopoldstraße und Agnesstraße gelegene Grundstücke eine Baufluchtlinie eingezogen wurde, durch die eine substanzielle Beeinträchtigung der Bebaubarkeit dieser Grundstücke herbeigeführt wird. Betroffen sind hier die Liegenschaftseigentümer Sabrina Burgemeister, Josef und Eva Dellinger, Werner Lutz und Ekbert Mehl. Sie alle – vertreten durch Rechtsanwalt Franz Burgemeister – wollen sich trotz Beschluss dagegen wehren.

„Das stellt für die Familien der Eigentümer eine extrem asoziale Maßnahme dar.“ Franz Burgemeister, Rechtsanwal

„Die noch im Antrag an den Gemeinderat enthaltene Einziehung einer Baufluchtlinie für die zwischen Agnesstraße und Rumplerstraße gelegenen Grundstücke wurde offenbar auf Initiative der ÖVP in letzter Sekunde herausgenommen und nicht beschlossen“, wundert sich Burge-meister. Doch auch die Grundstücksbesitzer zwischen Agnes- und Leopold-straße haben während der Auflagefrist Stellungnahmen abgegeben und Einwendungen erhoben. Ohne Erfolg.

Die Nachteile für die Grundstücksbesitzer liegen auf der Hand

Die Grundstücksfläche von Sabrina Burgemeister beträgt rund 1.400 Quadratmeter. Aufgrund des bisher geltenden Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes wäre eine Teilung in zwei Baugrundstücke möglich gewesen, und jedes dieser Grundstücke könnte mit einem Hauptgebäude mit einer Grundfläche von rund 170 Quadratmetern bebaut werden.

Durch die neu geschaffene Baufluchtlinie wäre aber nur mehr die Errichtung eines Hauptgebäudes mit einer Grundfläche von rund 230 Quadratmetern möglich. Burgemeister weiter: „Die verordnete Baufluchtlinie läuft somit darauf hinaus, dass nur mehr die Errichtung von großvolumigen und teuren Bauwerken auf flächenmäßig überdimensionierten Grundstücken möglich sein wird. Das können sich aber nur finanziell extrem gut ausgestattete, wenn nicht sogar reiche Personen und Oligarchen leisten, die wohl nicht aus Klosterneuburg stammen.“

Es wäre und ist immer das Vorhaben der Liegenschaftseigentümer gewesen, heranwachsenden Familienmitgliedern früher oder später eine Bebauung der gegenständlichen Grundstücke zu ermöglichen. Durch die nun geplante Maßnahme würde dies aber auf jeden Fall verhindert werden. „Diese Maßnahme stellt daher für die Familien der Liegenschaftseigentümer eine extrem asoziale, stammeinwohnerfeindliche und auch jugendfeindliche Maßnahme dar, die durch die behauptete Intention in keinster Weise gerechtfertigt wäre“, ist der Rechtsanwalt überzeugt.

Flächenwidmungsplan alt: Die Grundstücke zwischen Agnes- und Leopold-straße sind reine Baugrundstücke. | zVg

Für Burgemeister ist die gegenständliche Entscheidung aber auch verfassungswidrig, da „gleichartige Sachverhalte aus unsachlichen Gründen unterschiedlich beurteilt wurden, indem nur einzelne und nicht alle betroffenen Grundstücke aus der Verordnung der Baufluchtlinien herausgenommen wurden.“

Burgemeister wittert auch Verfahrensmängel. Den Gemeinderäten wären nicht die vollständigen Stellungnahmen der betroffenen Grundstücksbesitzer zur Kenntnis gebracht worden, sondern nur extrem verkürzte und sinnveränderte Zusammenfassungen. Auch gäbe es kein rechtsgültiges Protokoll der Gemeinderatssitzung, da in der Audiodatei wesentliche Teile der Erörterung und Entscheidungsfindung fehlen würden. „Die gegenständliche Verordnung ist daher sowohl was ihren Inhalt als auch ihr Zustandekommen betrifft, rechtswidrig und eines Rechtsstaates, wie es Österreich sein sollte, jedenfalls unwürdig. Die Liegenschaftseigentümer sind daher fest entschlossen, alle ihnen zur Verfügung stehenden rechtlichen Schritte und Maßnahmen einzuleiten“, kündigt Rechtsanwalt Burgemeister an.

Flächenwidmungsplan neu: Rot sind die neuen Baufluchtlinien eingezeichnet, die eine Bebauung erheblich einschränken | zVg

„Ich verstehe den Unmut der Grundstücksbesitzer“, so Planungsstadtrat Christoph Kaufmann (ÖVP), „aber aus städtebaulicher Sicht wollen wir den Ausbau an den Straßenfronten forcieren und die innen liegenden Gärten schützen.“ Im Fall Komolka handle es sich um ein Einzelgrundstück, durchgehend von Agnesstraße bis zur Franz Rumplerstraße. Das sei in der gegenständlichen Causa anders.

Planungsstadtrat Kaufmann steht zu diesem Beschluss: „Ich halte das innenpolitisch für eine sehr wichtige Maßnahme.“