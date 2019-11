Wie die NÖN in der Vorwoche berichtete, ist der Standort des Bezirksgerichts Klosterneuburg in Gefahr.

Klosterneuburg Wieder Angst um Gerichtsstandort

In einem internen Papier aus dem Justizministerium wird in einer Arbeitsgruppe die Möglichkeit der Zusammenlegung einiger Bezirksgerichte – darunter die Fusion Klosterneuburg mit Korneuburg – erwogen, was bedeuten würde, dass das Bezirksgericht Klosterneuburg nach Korneuburg wandert. Dagegen hat der VP-Klub des Landtags nun ein Veto eingelegt. In einem Antrag fordert die ÖVP die Absicherung der NÖ Bezirksgerichte sowie eine Strategie zur Stärkung des ländlichen Raumes mittels Dezentralisierung. Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann aus Klosterneuburg: „Die Akten sollen wandern, nicht die Menschen.“

„Die Akten sollen wandern, nicht die Menschen“

Für Klosterneuburg Landtagsabgeordneten Christoph Kaufmann ist klar: „Die Zentralisten meinen es wahrscheinlich sogar gut, wenn sie von Effizienz und Kosteneinsparungen reden. Auch wir setzen uns für effiziente und schlanke Strukturen ein. Das heißt aber für uns in erster Linie, Entlastungen und nicht Belastungen für die Bürger zu schaffen.“ Die vorgeschlagene Schließung von Bezirksgerichten sei aber das genaue Gegenteil davon.

Kaufmann: „Was ist effizient daran, wenn jemand aus Klosterneuburg künftig mehr als doppelt so lange braucht, um zum Bezirksgericht nach Korneuburg zu kommen? Das kostet die Betroffenen selbst mehr Zeit und mehr Geld. Da reden wir noch gar nicht davon, was es für den Standort heißt, ein Bezirksgericht zu haben oder nicht. Auch nicht von den Arbeitsplätzen und der Wertschöpfung vor Ort.“ Es reiche schon aus, wenn man die Anliegen jedes Einzelnen im Blick hat, um zu sehen, dass die Schließung von Bezirksgerichten gesamtgesellschaftlich mehr kostet, als sie bringe. Daher zeuge es von Kurzsichtigkeit statt Weitblick, wenn man mittel- und langfristig zwölf von 26 Bezirksgerichten auflösen wolle.

BH-Offensive ist Vorzeigemodell

Weitblick würde – führt Kaufmann weiter aus – bedeuten, dass man sich überlegten müsse, wo man Kompetenzen bündeln und Spezialisierung schaffen könne. In Niederösterreich sei das bei den Bezirkshauptmannschaften und deren Außenstellen vorgezeigt worden. Sie wären Service- und Anlaufstelle vor Ort und gleichzeitig in der internen Struktur spezialisiert. Da werden intern bestimmte verkehrsrechtliche Angelegenheiten bei einer Bezirkshauptmannschaft gebündelt und umweltrechtliche Verfahren bei der anderen. Kaufmann: „Den Bürgerinnen und Bürgern fallen dadurch keine Mehrkosten an, denn sie müssen nicht kreuz und quer durchs Land fahren.“

Neben der Sicherung der Bezirksgerichte ist der zweite wesentliche Teil des Antrages die Dezentralisierungsoffensive, im Rahmen derer das Umweltbundesamt nach Klosterneuburg übersiedeln wird. Kaufmann: „Heute sind 65 von 68 Dienststellen des Bundes in Wien angesiedelt. Ein Zustand, der oftmals als gegeben hingenommen wird, weil behauptet wird, dass es nicht anders geht.“ Wenn man über unsere Grenzen schaue, dann würde man aber sehen, dass es sehr wohl anders gehe: In Deutschland sind die Bundesdienststellen auf 24 Städte aufgeteilt, in der Schweiz auf 11 Städte. Ziel müsse sein, auch in Österreich Bundesbehörden in die Länder zu bringen.