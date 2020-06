„Jo, wir san mit’n Radl do“ – bei diesem Lied können in den letzten Monaten auch immer mehr Klosterneuburger mitsingen. Denn einen Gewinner gibt es in der Corona-Krise bereits auf jeden Fall: das Fahrrad. Immer mehr Menschen verbringen nicht nur ihre Freizeit auf den Drahteseln, sondern nutzen die Zweiräder auch für ihre alltäglichen Wege.

Schnell mal zum Einkaufen fahren, gemütlich entlang der Donau, über Stock und Stein oder doch mit hohem Tempo auf der Rennversion – Das Fahrrad bietet viele Möglichkeiten. In den letzten Monaten während des Lockdowns haben auch immer mehr Klosterneuburger ihre Liebe zum Drahtesel (wieder) entdeckt.

Diesen Trend kann Werner Riebenbauer, Store Manager von „Giant Store“ nur bestätigen. In den letzten Wochen kommen er und sein Team der Arbeit kaum noch nach. „In den letzten Jahren hatten wir eine Servicevorlaufzeit von zwei bis drei Tagen, momentan stehen wir bei einer Vorlaufzeit von etwa einem Monat“, erklärt Riebenbauer. Aber nicht nur für ihre „alten“ Räder wollten die Klosterneuburger das beste Service. Viele suchten auch nach einem neuen Drahtesel: „Für uns ist es ein neuer Trend, dass wir viele relative günstige Räder verkauft haben.“

Ziel: Ausbau der Radwege

Einer, der sich über diesen Boom besonders freut, ist Werner Palfinger, Sprecher der Radlobby Klosterneuburg. „Dieser unverhoffte Schub für den Radverkehr freut uns natürlich sehr, weil damit das Umdenken in der Bevölkerung und Politik beschleunigt wird“, so Palfinger. Aber bei all der Freude ist auch Enttäuschung bei der Radlobby zu spüren. „Klosterneuburg liegt direkt am Donauradweg und hätte damit an sich die besten Voraussetzungen für Sportler, Familien und Alltagsfahrer, die nach Wien pendeln. Abseits des Donauradwegs geht der Ausbau des Radwegenetzes aber leider seit Jahrzehnten viel zu langsam voran. In den letzten fünf Jahren wurden nie mehr als 50.000 Euro pro Jahr investiert, das ist praktisch ein Stillstand“, ist Palfinger verärgert über die aktuelle Situation für Radler in Klosterneuburg.

Unterstützung bekommt Palfinger und die Radlobby Klosterneuburg dabei von Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer (PUK): „Wir führen im Verkehrsressort, gemeinsam mit dem Forum Radverkehr als Interessensvertretung, ein Ausbauprogramm, das auf effiziente Maßnahmen abzielt. Dabei sind sich Verkehrsstadtrat und Radler einige, welche Strecken am dringendsten ausgebaut werden sollen, einig: Der Lückenschluss beim Stollhof und der Agnesbrücke und der Ausbau der Weidlingtal- und Kierlingtalrouten zu modernen, durchgängigen und sicheren Radrouten.

Auch wenn die Radwege noch ausbaufähig sind, möchte Palfinger mehr Klosterneuburg vom Radfahren überzeugen: „Radfahren macht einfach Spaß, probieren Sie es aus! Die meisten Klosterneuburger haben ein Rad und verwenden es gelegentlich für Ausflüge. Wie wäre es, jeden Tag am Weg zur Schule oder Arbeit etwas von diesem Ausflugsgefühl zu haben? Dazu kommt das gute Gefühl, das richtige für Umwelt, Gesellschaft und die eigene Gesundheit zu tun. In Klosterneuburg gibt es kaum Fahrraddiebstähle. Das Rad ist die perfekte Ergänzung zur Schnellbahnverbindung nach Wien. Mit einem Fahrrad bekommt man immer einen Parkplatz vor der Tür.“