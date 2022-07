Bahnhof Kierling: Kontroll-Terminal gegen Fremdparker

Werbung

166 Stellplätze zählt die Park&Ride-Anlage am Bahnhof Kierling. Seit Mai ist das Areal per digitaler Zufahrtskontrolle geregelt, Anfang Juli hat auch der Gemeinderat grünes Licht für die Ampel gegeben.

Das Prinzip: Bei der Einfahrt wird das Kennzeichen automatisch erfasst, bei der Ausfahrt müssen Pendlerinnen und Pendler ihr Öffi-Ticket einscannen. Die Nutzung der Park&Ride-Fläche ist ausschließlich für Kundinnen und Kunden des öffentlichen Verkehrs vorgesehen. Ohne Fahrschein fällt eine Pönale von 50 bis 150 Euro an. Mit der neuen Zufahrtskontrolle wirken ÖBB, Stadt und Land dem zuvor hohen Fremdparker-Anteil am Areal entgegen.

18.300 Euro pro Jahr für laufende Kosten

Und greifen dafür ins Geldbörsel: Die Errichtung und Finanzierung für die bereits installierte schrankenlose Anlage (Kostenpunkt: 120.000 Euro) erfolgen zu gleichen Teilen durch ÖBB und Land.

Rund 6.700 Euro pro Jahr schießt das Land Niederösterreich zu. Von der Stadt kommen – zusätzlich zur Übernahme der Stromkosten sowie der Betreuung und Instandhaltung der Parkfläche – jährlich rund 3.285 Euro Förderung.

Die Einnahmen aus der widmungskonformen Nutzung, also wenn ein Pkw länger als fünf Tage am Areal parkt, wird für die laufenden Kosten herangezogen. Die Spesen für Betrieb, Wartung, Kundenservice und Betreuung der Kontroll-Anlage sollen sich Berechnungen nach auf rund 18.300 Euro pro Jahr belaufen. Fremdparker-Pönalen gehen an die von der ÖBB für die Abwicklung beauftragte Apcoa.

