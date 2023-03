Bankhofer und Tieber: Ein TV-Team mit vielen Ideen

Es ist drei Jahre her: Da waren sie in Klosterneuburg und haben an den schönsten Plätzen 22 Gesundheitsgespräche gedreht. Damals für „schauTV“: die junge Moderatorin und Reporterin Judith Tieber und der Gesundheits-Publizist Professor Hademar Bankhofer. Sie kamen bei den Zuschauern sehr gut an. Man nannte sie sogar das „Dream-Team“.

Danach wurde es ruhig um die beiden. Aus gutem Grund. Tieber hat geheiratet und einen bezaubernden Buben zur Welt gebracht. Der um 50 Jahre ältere Kollege hat drei Bücher geschrieben. Wir haben gefragt, ob sie gemeinsam wieder Gesundheitsgespräche fürs Fernsehen drehen werden. Dazu antwortet Bankhofer vorsichtig: „Wir haben bereits neue Ideen entwickelt. Doch wir wollen im Augenblick noch nicht damit an die Öffentlichkeit.“

Gesundheitspapst Hademar Bankhofer und Judith Tieber von "schauTV" bei der Arbeit. Foto: Sabine Wolfgang

