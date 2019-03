Die größten Hits der Opernmusik haben zahlreiche Komponisten zu Bearbeitungen inspiriert. Diese wurden von der österreichischen Pianistin Barbara Moser gesammelt und stehen nun am Mittwoch, 27. März in unterschiedlichen Besetzungen auf dem Programm des kommenden Abonnementkonzerts im Augustinussaal.

Dabei gibt es Raritäten wie Ludwig van Beethovens Gassenhauertrio op.11 (basierend auf dem „Gassenhauer“ aus Joseph Weigls damals populärer Oper „Der Korsar aus Liebe“), Hans Gals Variationen über eine Heurigenmelodie, weiters eine von Franz Liszt selbst gefertigte Bearbeitung der 9. Ungarischen Rhapsodie, ebenfalls von Liszt eine „Rigoletto Paraphrase“, Fantasien und Variationen von Francois Servais über Themen aus Gaetano Donizettis „La fille du regiment“ und Henryk Wieniawskis Fantasie über Themen aus Gounods „Faust“.

Es spielen Barbara Moser (Klavier), Ekaterina Frolova (Violine) und Othmar Müller (Violoncello). Tickets beim Kulturamt, 02243/444-351.

Barbara Moser war bereits mit fünf Jahren eine der jüngsten Studentinnen an der Universität für Musik Wien. Neben ihrer Tätigkeit als Solistin widmet sie sich der Kammermusik, sie begleitete auch Sänger von Placido Domingo bis Michael Schade. Seit 2012 unterrichtet sie an der Wiener Musikuniversität, seit Juni 2018 ist sie Präsidentin der Mozartgemeinde Wien.

Ekaterina Frolova wurde 1985 in St. Petersburg geboren, studierte dort sowie in Wien und gewann Preise unter anderem beim Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau beim Fritz-Kreisler-Wettbewerb in Wien (2010) sowie beim Concorso Internazionale „Valsesia Musica“ in Italien (2011). Sie spielt ein Instrument von Nicolo Galiano aus dem Jahre 1755.

Othmar Müller, Gründungsmitglied des Artis-Quartetts, unterrichtet am Joseph-Haydn-Konservatorium des Landes Burgenland und ist gefragter Dozent bei internationalen Kursen von Hongkong bis USA.