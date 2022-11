Bau- und Baummeister: Fuchs-Fichte für Rathausplatz

Werbung

14 Meter hoch und mit LED-Lämpchen bestückt: Der Weihnachtsbaum am Rathausplatz leuchtet heuer besonders energiesparend. Und ist außerdem nachhaltig: Die Fichte kommt nämlich direkt aus Klosterneuburg, gespendet von Baumeister Fuchs, stellvertretend für die ganze Familie.

Der Baum stammt aus Familienbesitz. Als Martin Fuchs zur Welt kam, steckte die Fichte in den Kinderschuhen. Sie wuchs so wie er bei seinem Elternhaus auf. „Nun findet der stolze Baum eine würdige Verwendung am Rathausplatz und soll die Bevölkerung Klosterneuburgs erfreuen“, erklärt der großzügige Spender, „denn die Familie Fuchs ist schon seit Generationen mit der Stadt eng verbunden.“ So war der Urgroßvater von Martin Fuchs, Leopold Gruber, der erste Träger des Ehrenrings der Stadt. Über Generationen engagiert sich die Familie in Kultur, Sport und Gemeinwohl.

Insgesamt werden dieses Jahr sechs Weihnachtsbäume in Klosterneuburg, vier in den Katastralgemeinden und einer in der Aula des Rathauses aufgestellt. Die gesamte Weihnachtsbeleuchtung seit heuer auf LED umgestellt. Insgesamt leuchten 13.300 Lichtpunkte in den Flügeln, welche am Stadtplatz den Weg durch die Adventzeit weisen. Darüber hinaus wird die Leuchtdauer täglich auf 16 bis 20 Uhr begrenzt.

