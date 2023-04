Bebauungsplan: Klimaschutz „neu ge-Dacht“

„Wer hätte das ge-Dacht?“ – das Wortspiel stammt von Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager. Der Hintergrund ist weniger spielerisch: Die Stadtgemeinde Klosterneuburg ändert den Flächenwidmungs- und Bebauungsplan und schreibt dabei nun die Begrünung von Flachdächern vor.

„Klosterneuburg ist umschlossen von einem einzigartigen Naturraum. Ebenso gibt es im Bauland wunderschöne Gärten. Mit der Begrünung direkt auf Gebäuden soll nun sogar noch mehr Grünfläche entstehen,“ erklärt Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (VP).

Die verpflichtende Begrünung darf durch Photovoltaik-Anlagen ergänzt werden: Hier gab es bisher Probleme mit der Errichtung von PV Anlagen in Schutzzonen, in ihren bisherigen Vorschriften orientierte sich die Stadt stark an den Vorgaben aus der Denkmalpflege. Nun „sollen Hilfestellungen einen Kompromiss zwischen Ortsbild und Erzeugung von Sonnenstrom erleichtern. Beide Maßnahmen stehen bestens im Einklang mit dem e5-Prozess und dem Stadtentwicklungskonzept“, schildert der Bürgermeister.

Stellungnahmen noch bis Mitte Mai

Die Änderungen des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes liegen derzeit zur Einsicht auf, online auf klosterneuburg.at oder nach Voranmeldung im Rathaus. Bis 19. Mai können Stellungnahmen zu den geplanten Änderungen abgegeben werden.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.