Am Abend des 14. Juli 2020 wurde die Feuerwehr Klosterneuburg gegen 22:45 Uhr zu einer Menschenrettung alarmiert. Zwei Jugendliche hatten sich nach einem Spaziergang im Bereich des rechten Durchstichufers auf der Höhe der Umfahrungsstraße verirrt. Aufgrund der Dunkelheit konnten sie den Uferbereich nicht mehr gefahrenlos verlassen. Da die Ortsangabe zunächst etwas unklar war, mussten die Einsatzkräfte den genauen Einsatzort erst suchen. Mit Hilfe der Polizei konnte die Stelle jedoch rasch gefunden werden. Für die Menschenrettung brachte die Feuerwehr Klosterneuburg das Hubrettungsgerät auf der Umfahrungsstraße in Stellung. Ein Feuerwehrmann wurde zunächst an die rund 8 Meter tiefergelegene Einsatzstelle abgeseilt, um sich nach dem Gesundheitszustand der beiden Jugendlichen zu erkundigen. Nachdem sich herausstellte, dass beide unverletzt waren, konnten sie nacheinander mit einer Rettungswinde gerettet werden. Die weitere Betreuung übernahm die Polizei. Die Feuerwehr Klosterneuburg stand mit 13 Mitgliedern und 4 Einsatzfahrzeugen eine Stunde im Einsatz.

Einsatzleiter Benjamin Löbl sagte dazu: „Nach dem Auffinden der Einsatzadresse konnten beide Jugendliche mit einer Rettungswinde binnen ein paar Minuten unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Ein selbstständiges Verlassen wäre aufgrund der Platzverhältnisse und der Dunkelheit äußerst gefährlich gewesen.“