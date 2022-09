Beschluss im Stadtrat: Ein Leitbild auf dem Weg zur Autarkie

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Neben der Klimakrise ist die Versorgung mit Energie eines der wichtigsten Themen der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Aus diesem Grund wurde in der letzten Stadtratsitzung die Firma „SPECTRA TODAY GMBH“ mit der Erarbeitung eines nachhaltigen, umfassenden und umsatzfähigen Energiekonzeptes unter Einbindung der Bevölkerung beauftragt.

Die Stadtgemeinde Klosterneuburg hat zuletzt 2011 ein Energiekonzept erstellen lassen. Im Zuge des „e5“-Prozesses und der aktuellen Energiesituation in Europa soll eine zeitgemäße Klima- und Energiestrategie für die Stadt erarbeitet werden. Das Energiekonzept soll vor allem auf die Erkenntnisse der jüngsten Entwicklungen der österreichischen und europäischen Umwelt- und Energiepolitik aufbauen und soll die Bevölkerung in einem verstärkten Ausmaß integrieren.

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager berichtet: „Energiesparen und der Ausbau erneuerbarer Energien liegt der Gemeinde Klosterneuburg schon seit mehr als einem Jahrzehnt sehr am Herzen. Schon 2011 wurde in Klosterneuburg in Zusammenarbeit mit der Firma Energy Changes, die sich vor allem mit der Analyse des Energieverbrauchs beschäftigt, ein Energiekonzept erstellt. Um nun weitere Schritte Richtung Versorgungssicherheit für ganz Klosterneuburg zu setzen, hat der Stadtrat beschlossen, ein neues, für die nächsten zehn Jahre gültiges Energieleitbild für die Fortführung des Weges Richtung Energieautarkie anfertigen zulassen. Als e5-Gemeinde hat Klosterneuburg mehrere internationale Auszeichnungen für die bis jetzt geleistete Arbeit erhalten. So durften wir uns über den European Energy Award in Silber, den Climate Star und den Energy Globe freuen. Klosterneuburg ist seit heuer Teil der Klima- und Energiemodellregion Zukunftsraum Wienerwald, daher wollen wir noch entschlossener diesen Weg weitergehen.“

Fokus: Energieeinsparung und Versorgungssicherheit

Vizebürgermeister Roland Honeder ergänzt: „Das Energiekonzept des Jahres 2011 hat für Versorgungssicherheit und Klimaschutz sehr viel bewirkt. In der Stadt werden nun mehrere Millionen Kilowattstunden Ökostrom mehr erzeugt, ein Fernwärmeheizwerk auf Holzbasis wurde errichtet, die Elektromobilität wurde unterstützt, es konnten hunderttausende Kilowattstunden an Energie mit zahlreichen Projekten eingespart werden und Informationsarbeit zu Themen der Alternativenergien, zu Energiesparmöglichkeiten und zum Klimaschutz wurde laufend geleistet. Gerade in Zeiten einer Klima- und Energiekrise wird das neue Klima- und Energieleitbild einen großen Schritt Richtung lokaler Versorgungssicherheit und Klimaschutz bringen.“

Umweltgemeinderat Stadtrat Leopold Spitzbart weiter: „Der Fokus liegt ganz klar bei Energieeinsparung und beim Ausbau regionaler Versorgungssicherheit mit erneuerbaren Energien. Seitens der Stadtgemeinde wird das überparteiliche e5-Team gemeinsam mit ,SPECTRA TODAY GMBH’ das Konzept erarbeiten. Außerdem wollen wir die Klosterneuburger bei einer Onlineumfrage im Herbst einbinden. Eine Auftaktveranstaltung für alle Klosterneuburger unter dem Titel ,Klima- und Energiestrategie Klosterneuburg’ planen wir für den 21. Oktober im Amtshaus Kritzendorf.“

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.