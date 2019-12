Bären, Panther, Stiere, Vögel, Hunde, Katzen: Diese Tiere bevölkern die Preisträgertexte des „Literaturpreis!Klosterneuburg“, der heuer zum zweiten Mal vergeben wurde. Im Festsaal der Bezirkshauptmannschaft wurden die besten Texte aus 123 Einreichungen ausgezeichnet und die neun Gewinner-Texte von Mitgliedern der Jury vorgelesen. Zum ersten Mal wurde in diesem Jahr ein ganz besonderer Preis überreicht: der Franz-Kafka-Jugend-Literaturpreis.

Die Förderung der jungen Klosterneuburger Literaten hat in der Babenbergerstadt bereits eine lange Tradition. Nach zwölf Jahren unter dem Namen „Young Poets Festival“ wurde im letzten Jahr das Konzept etwas umgestaltet und wird nun durch vier Klosterneuburger Schulen an die Kinder und Jugendlichen von elf bis 18 Jahren vermittelt. Gymnasium, die beiden NMS und nun auch das neue Privatgymnasium helfen dabei zusammen.

Zehnköpfige Jury prämierte Siegertexte

Der Erfolg gibt den Köpfen, die hinter dem „Literaturpreis!Klosterneuburg“ stehen, Recht. Im Vergleich zum letzten Jahr haben sich die Einreichungen heuer verdoppelt – ein Gewinn für den Preis an sich, aber auch für alle, die sich der Beurteilung ihrer Texte stellten. „Ihr habt das Risiko auf euch genommen und habt so schon viel gewonnen“, betonte auch Direktorin Hemma Poledna vom Gymnasium Klosterneuburg.

Die Entscheidung, wer bei der Preisverleihung ausgezeichnet wird, oblag einer Jury, die aus zehn Lehrern bestand. Sie lasen die Texte anonym und nominierten dann jeweils ihre Favoriten in den einzelnen Kategorien. In einer Diskussionsrunde wurden dann die Gewinner der Kategorien festgelegt.

Von der Auswahl der Preisträger zeigte sich auch Bildungsstadträtin Maria Theresia Eder begeistert: „Humor und Witz auf der einen, tiefe Ernsthaftigkeit auf der anderen Seite. Es ist großartig, was die jungen Menschen hier zeigen.“

Auf den Spuren eines Nobelpreisträgers

Eine ganz besondere Auszeichnung erhielt heuer Nils Mosser. Der mehrmalige Preisträger des „Young Poets Festivals“ erhielt heuer als Erster den Franz-Kafka-Jugend-Literaturpreis. Gestiftet von Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, knüpft Klosterneuburg damit an eine langjährige Tradition an. Vor 40 Jahren wurde der erste Franz-Kafka-Literaturpreis an Peter Handke überreicht, der nun den Literaturnobelpreis 2019 erhalten hat.