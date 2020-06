Im kommenden Sommer soll in Klosterneuburg ein durchgängiges Betreuungsangebot für Kindergartenkinder angeboten werden. Ein entsprechender Antrag wird den Gemeinderäten demnächst vorgelegt. Diese Maßnahme soll den Eltern die Planbarkeit für den Sommer, da seit Beginn der COVID19-Krise viele Eltern neben sonstigen Belastungen bereits ihren Urlaub konsumieren mussten, erleichtern.

„Die Belastung und Unsicherheiten der Eltern durch die Coronakrise sind nicht zu unterschätzen. Es ist wichtig, gerade in diesen besonderen Zeiten den Eltern die Planbarkeit des Sommers zu erleichtern, deshalb freut es mich, dass dieses Angebot der Stadt in der sonst dreiwöchigen kindergartenfreien Zeit umgesetzt werden konnte,“ freut sich die zuständige Stadträtin Maria Theresia Eder über das zusätzliche Angebot für die kleinsten Klosterneuburger.

Die niederösterreichischen Landeskindergärten stellen in den Sommerferien ein Betreuungsangebot für sechs Wochen, und zwar in den Wochen 1 bis 3 und 7 bis 9 der insgesamt neun Wochen Sommerferien zur Verfügung. In dieser Zeit wird die Betreuung durch die Kindergartenpädagoginnen (Landesbedienstete) und die Kinderbetreuerinnen (Bedienstete der Stadtgemeinde Klosterneuburg) gemeinsam durchgeführt.

Seitens der Stadtgemeinde Klosterneuburg wird deshalb ein zentraler Kindergarten (zum Beispiel Kindergarten Langstögergasse) für die Betreuung in den Ferienwochen 4 bis 6 zur Verfügung gestellt. Die Betreuung wird von Montag bis Freitag im Zeitraum 7 bis 17 Uhr angeboten, kann nur pro Woche in Anspruch genommen werden und findet ab einer Anmeldezahl von 20 Kindern statt.

Derzeit werden die Modalitäten über die Kosten noch mit dem Land Niederösterreich erarbeitet. Die Aussendung der Anmeldeformulare an die Kindergartenkinder beziehungsweise deren Eltern erfolgt in der nächsten Woche.

Wichtig ist es, niemanden im Regen stehen zu lassen, deshalb wird je nach Einkommen mittels Ferienbetreuungsscheck und in besonderen Härtefällen mittels des Coronafonds der Stadt Klosterneuburg ein Zuschuss gewährt.