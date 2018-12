Was geschieht mit den Räumlichkeiten des alten BH-Gebäudes? Diese Frage stellte man sich vor genau einem Jahr, im Dezember 2017, und fand eine praktikable Lösung: Zur BH-Außenstelle soll das Rathaus in die Leopoldstraße ziehen. Denn der Ankauf des Gebäudes würde genauso viel kosten wie die Sanierung des alten Rathauses. Also ein Nullsummenspiel. Für die Klosterneuburger Grünen ist das – nach einem Blick auf die Budgets 2017, 2018 und 2019 – nicht mehr so. Fraktionschef Sepp Wimmer: „Mit 2019 steigen die Kosten auf knapp zwölf Millionen, versprochen hat die ÖVP acht.“

Der Grüne Fraktionschef Sepp Wimmer zeigt sich mit dem Ergebnis des Volksbegehrens zufrieden.

| NÖN

Und so sieht die Rechnung der ÖVP aus: Zwischen acht und zehn Millionen Euro würde die Renovierung und Adaptierung des jetzigen Rathauses kosten. Dagegen stünden eine Investition von sechs Millionen für den Ankauf des alten BH-Gebäudes und weitere zwei Millionen für dessen Adaptierung, was allerdings den Vorteil hat, in ein modernes Rathausgebäude ziehen zu können. Zudem soll laut ÖVP-Vizebürgermeister Roland Honeder 2017 das alte Rathaus nicht verkauft, sondern partiell vermietet werden.

„Mit dem Budgetentwurf 2019 zeigt sich, dass das alles nur ein leeres und für die Klosterneuburger Bevölkerung teures ÖVP-Gerede war“, glaubt Wimmer entdeckt zu haben. Mit den für 2019 budgetierten 2,45 Millionen, den 2018 budgetierten 8,8 Millionen sowie den 565.000 Euro aus 2017 seien für das alte BH-Gebäude bisher nicht acht Millionen, sondern 11,8 Millionen veranschlagt. Darüber hinaus sei weit und breit kein Mieter für das jetzige Rathaus in Sicht, also gäbe es auch keine Mieteinnahmen.

Harte Kritik an die Grünen

Dieser ganze Ankauf der BH sei nur ein „Freundschaftsdienst“ der Klosterneuburger ÖVP dem ÖVP-Land NÖ gegenüber, auf Kosten der Klosterneuburger Steuerzahler, meint Wimmer. Es wäre viel vernünftiger gewesen, den Grünen Vorschlag, das alte Rathaus zu sanieren und das Land NÖ sein altes BH-Gebäude an Dritte veräußern zu lassen, zu realisieren. Die Vorteile: Ein restauriertes historisches Rathaus, Kommunalsteuereinnahmen durch neue Unternehmen im alten BH-Gebäude, und die Verödung des Rathausplatzes könnte verhindert werden.

„Wimmer ist anscheinend, was das Bewirtschaften von Immobilien betrifft, wie auch das Lesen des Budgets, vollkommen inkompetent“, ist Vizebürgermeister Roland Honeder geradezu entrüstet über die Vorwürfe Wimmers. Dass etwas budgetiert sei, heiße ja nicht, dass da wirklich Geld geflossen sei. So würde 2018 Geplantes durch Verspätungen erst 2019 durchgeführt werden. Insgesamt bliebe es bei den versprochenen acht Millionen. Es sei unfassbar, wie Wimmer „mit falschen Zahlen die Bevölkerung informiert und wissentlich in die Welt hinausposaunt“, schließt Honeder.