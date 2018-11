45 Polizisten waren an den vier Tagen im Einsatz, zusätzlich noch ein Sicherheitsdienst, der von der Stadtgemeinde engagiert wurde, und jede Menge Feuerwehr und Rettung. „Alles hat gut funktioniert, alle haben gut zusammengearbeitet“, fasst Polizei-Bezirkskommandantin Sonja Fiegl die turbulenten Tage rund um das Leopoldi-Fest zusammen. Insgesamt gab es sieben Sachbeschädigungen, vier Anzeigen wegen Körperverletzung und fünf Führerscheinabnahmen.

Zwei Jugendliche wurden dabei erwischt, wie sie auf Autos eintraten, und im Kierlingbach wurden Feuerlöscher gefunden. „Das hängt alles mit dem Leopoldimarkt zusammen“, sagt Klosterneuburgs Stadtkommandant Georg Wallner. Zwei der vier Körperverletzungen entstammten einer Prügelei zwischen zwei halbstarken Wienern, die es auf Streit abgesehen hatten .

Klosterneuburg Wilde Raufbolde zu Leopold

„Es wird für die Sicherheitskräfte schwieriger, je später es wird“, bestätigt Fiegl. Wenn aus dem Brauchtumsfest zu später Abendstunde ein Clubbing wird, dann schlagen die Besucher oft über die Stränge. „Das sind dann fast immer ortsfremde Jugendliche, meist aus Wien, die sich hier negativ hervortun“, sagt Wallner.

Das Rote Kreuz hatte am Rathausplatz eine kleine Versorgungsstation aufgebaut. „46 Personen wurden während der vier Tage vor Ort versorgt. Dabei handelte es sich um Prellungen und Kreislaufprobleme, die auch durch die Fahrt mit den Fahrgeschäften hervorgerufen wurden“, sagt Thomas Wordie, Bezirksstellenleiter vom Roten Kreuz Klosterneuburg.

An gemeinsamer Lösung wird gearbeitet

Ansonsten sei das Fest ganz normal abgelaufen. „Es ist ein durchschnittliches Fest“, so Wordie weiter. Sonja Fiegl gibt sich aber damit nicht zufrieden. „Die Kooperation aller Verantwortlichen war sehr gut. Da muss auch der Gemeinde ein großes Kompliment ausgesprochen werden. Dennoch müssen wir in den kommenden Jahren einiges verbessern“, so Fiegl. Nächte unter null Grad Celsius bergen immer eine große Gefahr in sich. „Die Polizei kann das alleine nicht alles lösen, wir müssen alle an einer gemeinsamen Lösung arbeiten“, gibt Fiegl die Richtung vor.

Neben den Sachbeschädigungen und Körperverletzungen gab es auch fünf Anzeigen wegen Alkohols am Steuer. „Ein ganz normales Leopoldifest, absolut im Durchschnitt“, fasst es Wordie zusammen.