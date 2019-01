Niederösterreich ist das erste Bundesland, in dem es in Neubauten keine Öl-Heizungen mehr geben wird. Dennoch: Jeder sechste Haushalt heizt immer noch mit Öl. Um ihnen den Umstieg zu erleichtern, gibt es einen Bonus. Bis zu 5.000 Euro erhält, wer von Öl auf ein alternatives Heizsystem umsteigt.

In Klosterneuburg hat die Zukunft schon begonnen . Derzeit wird das Fernwärmenetz in Klosterneuburg ausgebaut. Zum Leidwesen der Autofahrer werden in der Stadt zig Kilometer Rohrleitung in der Erde vergraben. Gespeist werden sie von einem Heizwerk in der Nähe der Kläranlage, das zu 90 Prozent mit Hackschnitzel befeuert wird. Für Vizebürgermeister und Energiestadtrat Roland Honeder ist das eine bahnbrechende Veränderung.

„Ich sehe das Verbot für Ölheizungen sehr positiv“, so der Stadtrat, „denn es geht darum, komplett auf nachhaltige Heizformen umzusteigen.“ Die ersten Haushalte sollen 2020 angeschlossen werden. Kapazität gibt es für 10.000 Haushalte.

„Jeder sträubt sichm gegen eine Umstellung, solange der alte Heizkessel noch brennt.“ Rudolf Dusella, Installateur Klosterneuburg

Fernwärme aus Hackschnitzel gibt es in Klosterneuburg aber schon lange. So werden durch das Heizwerk des Stifts Klosterneuburg das Happyland, das Krankenhaus, das Rathaus und das Stift selbst beheizt. Auch das IST-Austria in Maria Gugging heizt nachhaltig. Mit seinem eigenen Hockschnitzel-Heizwerk versorgt sich das IST selbst.

In zehn bis 15 Jahren könnte Klosterneuburg mit nachhaltiger Heizenergie versorgt sein, so die Prognose. „Derzeit liegt die Quote der Ölheizungen noch bei etwa 20 Prozent“, weiß Energie-Stadtrat Honeder. Er sieht im Verbot von Ölheizungen in Neubauten auch eine Verbesserung der Feinstaubentwicklung in der Stadt.

Die meisten der Klosterneuburger Haushalte, die mit Mineralöl heizen, werden von der Firma Manfred Mayer Mineralöl beliefert. Deren Chefin hält allerdings nicht viel von dem Verbot. „Die meisten Ölheizungsbesitzer sind sehr verunsichert“, weiß die Chefin und Geschäftsführerin Bettina Mayer-Toifl zu berichten. Dass das Verbot lediglich für Neueinbauten gilt, wüssten die meisten ihrer Kunden gar nicht. Mayer-Toifl: „So leicht, wie die Politik meint, ist die Ölheizung nicht zu ersetzen. Deshalb wäre es klüger, nicht auf ein Verbot zu setzen, sondern auf Modernisierung der bestehenden Anlagen.“

Derzeit werde nach Mayer-Toifl an der Entwicklung eines Ersatzproduktes für Heizöl gearbeitet. Das Ergebnis wird zwar noch einige Jahre auf sich warten lassen, aber das solle man doch abwarten.

Warum gerade das Heizöl so verteufelt wird, ist für die Firmenchefin nicht erklärbar. „Natürlich, es geht um den Kampf gegen fossile Brennstoffe. Aber Gas ist doch auch ein solcher? Das ist überhaupt kein Thema. Warum?“, fragt sich Mayer- Toifl. Hier werde mit zweierlei Maß gemessen. Sie fordert Fairness, was die Debatte betrifft.

Die Leute sind zwar über die Medien darüber informiert, sind aber auch verunsichert“, meint auch der Chef des renommierten Installationsbetrieb Rudolf Dusella. „Jeder sträubt sich gegen eine Umstellung, solange der alte Heizkessel noch brennt“, so Dusella. Derzeit sei es aber noch zu früh, über Umstellungstendenzen zu sprechen. „Wir sind jetzt mitten in der Heizperiode. Da denkt niemand daran, die Heizung zu ändern.“ Was der Firmenchef aber bemerkt, ist eine steigende Zahl von Anfragen und der Wunsch nach Kostenvoranschlägen. Als Alternative wird eine Gasetagenheizung verlangt und auch eine Umstellung auf Wärmepumpen. Dusella: „Das ist zwar die sauberste, aber auch die teurere Variante.“