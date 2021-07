Die Schlagzeilen sind oftmals dieselben: Feuerwehr muss Kind aus heißem Auto retten oder Ähnliches. Wohl niemand würde zögern, wenn er bemerkt, dass ein Kind in einem überhitzten Auto eingesperrt ist. Aber wie soll man reagieren, wenn ein Vierbeiner in einer solchen Situation steckt? Angelika Fuchs, Obfrau der Tierhilfe Klosterneuburg, weiß, wie man sich dann verhalten sollte.

„Gehen Sie in die näherliegenden Geschäfte und versuchen Sie den Hundebesitzer durch laute Durchsagen zu ermitteln. Am besten Hilfe von anderen Passanten suchen“, ist Fuchs erster Tipp. Sollte so der Besitzer nicht gefunden werden können, sollte man sich als Nächstes an die Polizei wenden.

Hund langsam abkühlen

Dabei sollte man dann das weitere Vorgehen mit der Polizei besprechen. Das kann nämlich von Fall zu Fall unterschiedlich sein. „Eine Scheibe nur im äußersten Notfall – der Hund reagiert nicht mehr – einschlagen. Das sollte man aber vorher mit der Polizei abklären“, warnt Fuchs. Vorher sollte man alle Türen probieren, ob vielleicht eine doch nicht versperrt ist. Wenn man gezwungen ist, eine Scheibe einzuschlagen, sollte man dies bei einer Seitenscheibe machen, da diese nicht so teuer sind.

Wenn der Hund dann aus dem heißen Auto befreit ist, ist es wichtig, ihn langsam abzukühlen. Das heißt, man sollte ihn in den Schatten bringen, nasse Handtücher unter ihn legen und die Gliedmaßen kühlen. Das langsame Abkühlen ist sehr wichtig, damit es nicht zu einem Herzkreislaufversagen kommt.

Wer seinen Vierbeiner bei diesen Temperaturen in einem Fahrzeug lässt, kann eine saftige Strafe kassieren. Bis zu 7.500 Euro können laut Tierschutzgesetz verhängt werden. Außerdem kann so ein Fehlverhalten als Tierquälerei angesehen werden und ein lebenslanges Tierhalteverbot nach sich ziehen.