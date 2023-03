Bischofsmesse in St. Gertrud

Eine besondere Feier fand in St. Gertrud statt: Militärbischof Werner Freistetter war zur Bischofsmesse gekommen. Er erinnerte sich in der Predigt seiner Ministrantenzeit, in der er am am Anfang alle brav auswendig gelernten lateinischen Texte aufsagte.

Um dann später in den neuen Genuss zu kommen, mitfeiern zu können; verstehen zu dürfen.

Die musikalische Gestaltung wurde von Schülerinnen und Schülern des Konservatoriums der Erzdiözese Wien gemacht. Im Anschluss konnten sie mit einem kleinen Konzert ihren reichen Schatz an Liedern zum Besten bringen.

