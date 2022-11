Blaue Kritik am grünen Sanktus für den Work-out-Park

Obwohl die Errichtung eines Work-out-Parks in der Au schon längst im Stadtrat beschlossen wurde, rankt sich noch immer eine heftige Diskussion um die Feiluft-Sportstätte. Zankparteien sind die Grünen und die FPÖ, Zankapfel ist die Bodenversiegelung. 204 Quadratmeter Auboden sollen zubetoniert werden. Dass dies für die Grünen – die dem Projekt zugestimmt haben – kein Problem ist, verwundert und ärgert die Freiheitlichen. Dazu der Grüne Fraktionschef Sepp Wimmer. „Das ist viel Lärm um wenig und auch eine typisch scheinheilige Debatte.“

Grüne verteidigen ihre Zustimmung

Besonders in den Sozialen Medien stehen die Grünen mit ihrer Zustimmung zur Betonplatte in der Au am Pranger. Wimmer: „Viele wissen ja gar nicht, wo der Work-out-Platz in der Au hinkommen soll.“

Der Aupark besteht aus verschiedenen Teilen. Ein Teil besteht aus dem naturbelassenen Lehrpfad und Naturerlebniswegen. Dann besteht er aus dem Freizeitbereich mit Mehrzweckplatz als Sportplatz für die Kids und Veranstaltungen (Kinder-Flohmarkt, etc.), dem Skaterplatz für Kids und Jugendliche und dann noch die Naturarena (wo der Zirkus stattfindet), weiters die BMX-Bahn und die Auparkbahn.

Mehrzweckplatz und die Skaterbahn sind aus Sicherheitsüberlegungen asphaltiert. Nun kommt der Work-out- Platz dazu, er wird zwischen Skater- und Mehrzweckplatz errichtet. Alle drei Flächen zusammen machen etwa drei Prozent des Auparks aus.

„Wir Grüne sind ja keine ,ÖKO-Taliban’.“ Sepp Wimmer Fraktionschef der Grünen

„Das ist immer eine Abwägung der ökologischen und sozialen Interessen. In diesem Fall können wir dies im Interesse der Freizeit und Gesundheit vertreten und halten es für eine gute Entscheidung“, so Wimmer. Wenn die FPÖ sport- und gesundheitsfeindlich ist, wäre es ihre Sache. Und dass die Grünen gegen jede Versiegelung wären – wie Stadtrat Pitschko immer daher fantasiere – sei ein Schwachsinn.

Wimmer: „Wir Grüne sind ja keine ,ÖKO-Taliban’.“ Wenn es ökologisch vertretbar sei und einen Vorteil für die Bevölkerung brächte – bei Kindergärten, Schulen, Radwegen oder eben Work-out-Plätze – seien die Grünen dafür. Im Stadtrat wären alle Fraktionen, außer der FPÖ, dafür gewesen. „Das allein zeigt schon, dass es eine vernünftige Sache ist“, ist sich Wimmer sicher.

Nur FPÖ gegen Work-out-Park

Der Freiheitliche Stadtrat Josef Pitschko bleibt bei seiner Ansicht, ja findet sie durch jüngste Ereignisse noch untermauert: „Wenn Landeshauptfrau Mikl-Leitner in einem Interview mit der Kronenzeitung behauptet, die ÖVP kämpfe intensiv gegen Bodenfraß und Versiegelung, aber der Bezirksspitzenkandidat für die Landtagswahl Christoph Kaufmann gleichzeitig die Versiegelung der Au mit einer 204 Quadratmeter Betonbodenplatte zur Errichtung einer Work-out-Station in der ÖVP dominierten Stadt Klosterneuburg durchsetzt, kann man sich als Klosterneuburger durchaus verarscht fühlen.“

Und wenn darüber hinaus die Grünen diese Bodenversiegelung noch unterstützen würden, „dann weiß man, wo man ist: Klosterneuburg ist die Hauptstadt der einfältigen Speckgürtel-Grünen.“

