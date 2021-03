Auch wenn man es nach dem letzten Wochenende kaum glauben mag: Der Frühling ist da. Wenn die Knospen sprießen, das Grün auf die Wiesen zurückkehrt und Pollen durch die Luft schweben, beginnt auch für alle Gartenbesitzer die Zeit, in der sie ihr Naturparadies auf Frühling und Sommer vorbereiten. Aber was, wenn man nicht nur ein paar Quadratmeter frühlingsfit machen muss, sondern eine ganze Stadt? In der Babenbergerstadt gibt es dafür eine eigene Abteilung, die dafür sorgt, dass Klosterneuburg jedes Jahr aufs Neue aus dem Winterschlaf erwachen und wieder erblühen kann. Die Stadtgärtner um Leiter Ludwig Mayr sind dafür bereits überall in Klosterneuburg und den Katastralgemeinden unterwegs.

Seit 2017 im Zeichen des Igels

Die Parkanlagen reinigen, Unkrautregulierung, der Rückschnitt von Sträuchern und Nachbesserungsarbeiten an Spielplätzen, Schulen und Kindergärten: Diese Aufgaben stehen bei den Stadtgärtnern zur Zeit auf dem Programm. Dafür ist natürlich ein ganzes Team an Beschäftigten, zu deren Berufsbeschreibung sozusagen der sprichwörtliche grüne Daumen gehört, nötig. „Wir beschäftigen in unserer Abteilung drei gelernte Gärtner sowie neun Mitarbeiter und elf Saisonarbeiter, die von März bis Ende November bei uns tätig sind“, beschreibt Stadtgärtner Ludwig Mayr sein Team.

Die Klosterneuburger Stadtgärtner lassen im wahrsten Sinne des Wortes die Stadt jedes Jahr erblühen. NÖN

Nicht nur die Größe des zu betreuenden Gebiets stellt die Stadtgärtner bei diesen Aufgaben vor besondere Herausforderungen. Seit 2017 hat Klosterneuburg die Auszeichnung „Goldener Igel“ bekommen. Das bedeutet, dass die Gärtner die Kriterien von „Natur im Garten“ bei ihrer täglichen Arbeit berücksichtigen müssen. Keine chemisch-synthetischen Pestizide und Düngemittel und kein Torf dürfen dabei verwendet werden. Außerdem bedeutet die Unkrautbekämpfung bei den Blumen- und Staudenbeeten und Baumschnittmaßnahmen laut österreichischen Normen viel Arbeit für die Mannschaft mit dem grünen Daumen.

Naturoase mitten in der Stadt

Diesen grünen Daumen müssen die Gärtner heuer auch bei weiteren 80 Jungbäumen beweisen, die im letzten Jahr im Stadtgebiet gepflanzt wurden. Dabei brachten sie sich auch mit ihrem Fachwissen ein. „Die Mitarbeiter des Wirtschaftshofes verfolgen mit der bewussten Sortenwahl nicht nur die Ziele der Klimaanpassung, sondern auch das Ziel der Artenvielfalt. Es ist beeindruckend zu sehen, welches Wissen hier in den letzten Jahren angesammelt wurde“, lobte Umweltgemeinderat Leopold Spitzbart die Mannschaft in seinem Umweltbericht.

Nicht nur die Pflege dieser Bäume steht in den nächsten Wochen auf dem Programm der Stadtgärtner. Blumen müssen bald gepflanzt werden und die kleinen und großen Ecken gepflegt werden, die Klosterneuburg nicht nur grüner, sondern auch lebenswerter machen. Ecken, die man vielleicht gar nicht so bemerkt. Eine davon, die Mayr besonders am Herzen liegt, ist der Aupark-Erlebnisweg – eine Naturoase.