Brillantes Diebesgut: Polizei sucht Zeugen

Vorerst unbekannte Täter stahlen am 20. März 2022, gegen 9 Uhr, vorm Öffnen der Sammlerbörse in Klosterneuburg eine Tasche mit hochwertigem Schmuck und Uhren im Wert von mehr als 350.000 Euro. Polizistinnen und Polizisten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl, konnten einen Mietwagen mit deutschem Kennzeichen als Täterfahrzeug ausforschen und dadurch den Fahrzeugmieter, einen 47-jährigen serbischen in Deutschland lebenden Staatsbürger, eruieren. Zeugen konnten den 47-Jährigen anhand von Bildern als Beschuldigten wiedererkennen.

Der 47-Jährige wurde am 15. November 2022 aufgrund eines europäischen Haftbefehls, ausgestellt von der Staatsanwaltschaft Korneuburg, von deutschen Polizeibehörden in Berlin festgenommen und am 12. Jänner 2023 nach Österreich ausgeliefert. Bei den durchgeführten Einvernahmen durch Bedienstete des Landeskriminalamts Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl, war der Beschuldigte nicht geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde der 47-Jährige in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

Hinweise zum gestohlenen Schmuck (vielleicht wurde das Diebesgut zum Kauf angeboten) werden an das Landeskriminalamt NÖ, unter 059133-30-3048, erbeten.

