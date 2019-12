Es ist das letzte Rechenwerk in der laufenden Amtsperiode und zugleich das erste für den neuen Finanzstadtrat Konrad Eckl (ÖVP): Der Voranschlag für das Budget 2020. Darüber hinaus präsentiert sich aufgrund der neuen Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 der Budgetvoranschlag 2020 in gänzlich neuer Optik und Systematik, nämlich anstatt der gewohnten Kameralistik in einer Art doppelter kommunaler Buchführung.

Ein großer Brocken im Budget 2020 sind die rund 13,8 Millionen Euro, die für Investitionen der Stadt bereitgestellt werden müssen. Allein 5,2 Millionen für das ehemalige BH-Gebäude, in dem ab 2021 die Stadtverwaltung untergebracht werden soll. Mehr als ein Drittel der für 2020 bereitgestellten Mittel werden im Bereich Service und Dienstleistungen der Stadt ausgegeben.

Die Umlagen an das Land NÖ steigen auch heuer wieder. Der Anteil der Stadt an der Krankenhausfinanzierung wird heuer 8,1 Millionen Euro betragen, und an Sozialhilfeumlagen muss die Stadt rund 5 Millionen Euro an das Land NÖ überweisen. Für die Feuerwehren sowie den Katastrophen- und Zivilschutz werden 2 Millionen Euro für 2020 berechnet, 9,6 Millionen für Gesundheit und rund 9,2 Millionen für Unterricht, Erziehung und Sport.

Für das Happyland müssen 2020 1,8 Millionen Euro und für den Öffentlichen Verkehr 1,5 Millionen Euro berappt werden.

„Leider entwickeln sich demgegenüber die Einnahmen nicht so dynamisch“, meint Finanzstadtrat Eckl. Positiv wäre aber, die Einnahmen aus Baurechtszinsen mit rund 0,6 Millionen und die Abgabenertragsteile mit rund 33 Millionen Euro zu erwähnen.

Das ergibt einen Schulden-stand am Ende des Jahres 2020 von 58,4 Millionen Euro, was im Vergleich mit dem Voranschlag 2019 eine Reduktion um 1,2 Millionen bedeutet. Die wichtigen Investitionsprojekte werden vor allem durch Darlehensaufnahmen und Rücklagenentnahmen finanziert.

Doch hier warnt der Finanzstadtrat: „Wir dürfen den Rücklagenstand nicht unkontrolliert schrumpfen lassen, bis keine Reserven mehr vorhanden sind.“

Die Erstellung eines Budgetvoranschlages war keine leichte Übung. Schon im November wurde mit den Stadträten um Positionen gefeilscht: „Dass wir im Finanzierungshaushalt einen Überhang von 5,5 Millionen Euro zu verzeichnen haben, war nur durch strenge Ausgabendisziplin und rigorose Reduktion der geplanten Ausgaben möglich“, so Eckl. Der Überhang findet durch Rücklagenentnahmen Deckung.

Für die SPÖ, die ja in der auslaufenden Amtsperiode das Budget mitträgt, sind die entgangenen Millionen im Finanzausgleich durch die Zweitwohnsitzer ein wesentliches Problem. „Der Stadt entgehen, wenn man von rund 10.000 solcher Wohnsitze ausgeht, und davon, dass man für einen Hauptwohnsitz rund 800 Euro aus dem Finanzausgleich bekommt, eine Summe von rund 8 Millionen Euro im Jahr“, rechnet der Fraktionschef Karl Schmid vor. Im Allgemeinen zieht Schmid positiv Bilanz: „Ich denke, wenn man sich die Entwicklung unserer Stadtfinanzen über Jahre ansieht, dass das Ziel einer künftigen Entschuldung durchaus möglich erscheint, nein sogar sicher ist.“

Für die Grünen ist das Budget 2020 ein Sparbudget für die Bevölkerung, für die Lebensqualität, für die Vereine und ein Sparbudget für eine notwendige Klima- und Umweltpolitik. „Damit die ÖVP ein neues Rathaus bekommt, wird bei der Unterstützung der Vereine gespart“, so Fraktionschef Sepp Wimmer in seiner Budgetrede. Aus Kostengründen zu Grabe getragen hätte die regierende ÖVP ja schon vor Jahren das Strandbad- und das Höfefest. Feste, die in ähnlicher Art woanders tausende Besucher anlocken und eine Wertschöpfung für die Gemeinden darstellen würden. Dabei wären dafür jeweils nur etwa 20.000 Euro notwendig gewesen. „Lächerliche Beträge im Vergleich zu den Millionen, die das BH-Gebäude verschlingt“, so Wimmer. Die Grünen bekritteln aber vor allem mangelndes Engagement bei der Klimapolitik. „Dieses Budget hat 401 Seiten, und das Wort ‚Klima‘ kommt nur im Zusammenhang mit ‚Klimaanlagen‘ und ‚Klimaanlagenwartung‘ vor. Das sagt viel aus über die Bedeutung, die ÖVP/SPÖ der größten Herausforderung der nächsten Generationen beimessen“, so Wimmer.

Für die FPÖ sind die Umlagen von rund 13,1 Millionen an das Land NÖ, die 1,8 Millionen für das Happyland, die Ausgaben für den Öffentlichen Verkehr und für die Musikschule erwähnenswerte Ausgabenpositionen. Fraktionschef Josef Pitschko: „Die Eigenfinanzierungsquote beträgt nur 89 Prozent, weil die gesamten Ausgaben um 8,5 Millionen höher sind als die gesamten Einnahmen. Da zur Finanzierung dieses Defizits nur 5,4 Millionen Euro aus Rücklagen zur Verfügung stehen, erhöht sich der Schuldenstand der Stadtgemeinde um die fehlenden 3 Millionen Euro auf 58,4 Millionen Euro.“ Die FPÖ stimmt dem Voranschlag „aus pragmatischen Gründen“ trotzdem zu. Dafür auch die ÖVP und die SPÖ. Dagegen stimmten die Grünen, die PUK und die Liste Hofbauer. Die NEOS enthielten sich der Stimme. Mehrheitlich angenommen.