Bürgermeister zu Schwarz-Blau: „Hoher Preis für die Machtverteilung“

Verwundert bis ablehnend zeigt sich die Politik über das Koalitionsübereinkommen der ÖVP mit den Freiheitlichen in Niederösterreich. Was sagen Klosterneuburgs Politiker dazu?

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) zeigt sich von dieser Zusammenarbeit überrascht: „Neben den parteipolitischen Kapriolen glaube ich, dass hinter dieser Koalition ein Riss steckt, der durch Niederösterreich geht.“ Hier würden sich zwei Muster entwickeln, die nicht zusammen passen: das Festhalten an der vertrauten Vergangenheit auf der einen Seite und die sich aktiv entwickelnde Zukunft andererseits. Dass nun die VPNÖ auf Ersteres eingehe und der Vergangenheit so viel Platz einräume, gefährde die Entwicklungsfreude. „Diese benötigen wir aber dringend beispielsweise bei der Energiewende und dem Klimaschutz“, so der Bürgermeister. Der Stil der FPÖ, die politische Kultur dahinter, werde daher für Schwierigkeiten in der Koalition sorgen. „Kickl stützt“, so Schmuckenschlager weiter, „eine VP-Landeshauptfrau, die noch vor Wochen aus seinem Lager schwerst beleidigt wurde, und macht sie, wider den Wahlaussagen, zur Nummer eins im Land. Die Volkspartei wiederum ging bei den Themen rund um Corona mit einem 30-Millionen-Fonds aus meiner Sicht zu weit.“ Nach diesem Wahlergebnis wäre ein hoher Preis für die neue Machtverteilung zu zahlen. Für Klosterneuburgs Zukunft sei wichtig, dass die Bereiche Familie, Gesundheit und Wissenschaft weiterhin erfolgreich entwickelt werden könnten. „Für die nächsten Generationen hoffe ich, dass die positiven Entwicklungen beim Klimaschutz nicht gestoppt werden“, schließt der Bürgermeister.

FP-Parteichef Josef Pitschko lässt auch Kritik an der Landes-FP durchblicken. Foto: Zwazl

Koalition für Leistungsträger und Steuerzahler

In gewohnt schroffer Manier meldet sich der Fraktionschef der FPÖ Josef Pitschko zu Wort: „Wegen eines für die ÖVP unerträglich präpotenten sozialistischen Politikers aus Wien, der trotz eines desaströsen Wahlergebnisses der SPÖ als großspuriger Maulheld seine unfinanzierbaren sozialistischen Forderungen als unverzichtbar hinknallte, war die ÖVP gezwungen, Koalitionsverhandlungen mit der von ihr ungeliebten FPÖ aufzunehmen.“ Es zeige jedenfalls von politischer Reife, wenn gewählte Politiker ihre persönlichen Animositäten zurückstellen würden, um für die Leistungsträger und Steuerzahler des Landes eine zukunftsorientierte Politik zu vereinbaren. Mit ihrer Flüchtlingspolitik, der Abwertung des Klosterneuburger Krankenhauses, ihr Handeln gegen die FPÖ/ÖVP Regierung und ihre Wahlempfehlung für Van der Bellen hätte sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der FPÖ unbeliebt gemacht. Pitschko: „Für einen Freiheitlichen gibt es keinen Grund, Mikl-Leitner zu mögen.“ Es sei aber Aufgabe einer Partei, die Interessen ihrer Wähler in größtmöglichem Ausmaß umzusetzen. Auch mit der Entkriminalisierung von Impfgegnern sei eine wichtige und richtige Forderung der FPÖ umgesetzt. Damit werde – nach Pitschko – auch das „dämliche Geschwurbel der FPÖ-Gegner, die die FPÖ pauschal als Corona-Leugner bezeichneten und als Covidioten beschimpften, hoffentlich ein Ende haben“, so der freiheitliche Stadtrat.

Aber auch Kritik an der Vorgangsweise der Landes FPÖ lässt Pitschko durchblicken: „Ich habe es für nicht sehr besonnen erachtet, die Spitzenkandidatin der stimmenstärksten Partei von der Wahl zur Landeshauptfrau auszuschließen.“ In Wahlkämpfen würden allgemein rauere Töne angeschlagen. Nach einer Wahl müsse jedoch die Vernunft über die Emotionen siegen und der Wählerwille umgesetzt werden.

Grünen-Chef Sepp Wimmer: "Das werden keine guten Jahre für den Klimaschutz in Niederösterreich." Foto: Christian Dusek

Der Fraktionschef der Grünen Sepp Wimmer sieht für den Klimaschutz in NÖ schwarz: „Das werden keine guten Jahre für den Klimaschutz in Niederösterreich. Das Proporzsystem hat es geschafft, dass sich die ÖVP mit einer Klima leugnenden Landbauer FPÖ in eine gemeinsame Landesregierung begibt.“ Die FPÖ wird auch als ÖVP Regierungspartner die Oppositionsrolle weiter erfolgreich spielen. Wimmer: „Es ist also höchste Zeit, das Proporzsystem in NÖ abzuschaffen.“ Dass diese ÖVP/FPÖ Regierung nicht die gesamten fünf Jahre überdauert, sei nicht unwahrscheinlich.

SP-Fraktionschef Karl Schmid-Wilches: "Die SPÖ hat immer noch die Möglichkeit, in der Landesregierung mit der FPÖ ihre Anliegen durchzubringen." Foto: Werner Jaeger

In dasselbe Horn stößt der Fraktionschef der SPÖ Karl Schmid-Wilches: „Der ‚Koalitionsschmäh‘ heißt in Wirklichkeit Proporz und die Sitze in der Landesregierung sind ergebnisbedingt gegeben. Also werden sich die ÖVP, FPÖ und die SPÖ in Zukunft in der Regierung die Mehrheiten suchen müssen.“ Die SPÖ hätte dann noch immer die Möglichkeit, in der Landesregierung mit der FPÖ ihre Anliegen durchzubringen. „Schauen wir mal, wie die FPÖ dann zu den sozialen Themen steht, die ÖVP hats ja schon abgelehnt.“

Harte Kritik am neuen Regierungspakt in Niederösterreich: NEOS-Klosterneuburg Stadtrat Clemens Ableidinger. Foto: NEOS

Harte Kritik an der neuen Regierungsform in Niederösterreich kommt von NEOS Stadtrat Clemens Ableidinger: „Die schwarz-blaue Ibiza-Koalition steht für alles, wogegen wir als NEOS, aber auch wir als Zukunftspartnerschaft in Klosterneuburg, stehen.“ Wichtige Projekte für Klosterneuburg seien jetzt durch das veraltete, rückwärtsgewandte, ausgrenzende Weltbild der neuen Koalition in Gefahr. Ableidinger: „Schwarz-Blau hat kein Interesse an Kinderbetreuung, kein Interesse am Klimaschutz, und kein Interesse an weltoffener Kultur.“ Man könne nur hoffen, dass die Personen in der ÖVP, die sich noch auf ihre Werte besinnen, entschieden dagegen auftreten.

