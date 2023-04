Butschas Bürgermeister: „Helfen Sie uns, die Demokratie zu beschützen“

600 Menschen aus der Ukraine leben in Klosterneuburg, leitet Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager den Besuch seines Amtskollegen Anatolij Fedoruk aus Butscha ein. Ein Danke richtet er an die Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger, die unterstützen, vor allem an den Verein „Klosterneuburg hilft“, der viele ukrainischen Flüchtlinge begleitet.

Es gäbe somit in Klosterneuburg 600 Familien, die sich täglich sorgen mit den Menschen, die sie hier unterstützen, mitverfolgen, was in deren Heimat passiert. „Das können wir nicht auf eine andere Ebene delegieren, diese Hilfe können wir nur hier leisten. Und damit betrifft es uns“, argumentiert Schmuckenschlager, wieso Anatolij Fedoruk vor dem Gemeinderat in Klosterneuburg sprechen darf.

Es gibt kein neutral, wenn es um Freiheit geht. Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager

„Wie positioniert man sich in einer militärischen Auseinandersetzung?“, fragt Schmuckenschlager. „Es gibt kein neutral, wenn es um Freiheit geht. Daher herzlich willkommen in Klosterneuburg, der Stadt der Völkerverständigung.“

Noch keine 100 Jahre ist es her, dass „wir unsere Freiheit wieder erhalten haben“, erinnert Schmuckenschlager an die Zeit der Besatzung nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. „Man wusste zehn Jahre lang nicht immer, ob man die Freiheit erhalten kann. Das sollten wir uns in Erinnerung rufen, wenn man um Freiheit ringt. Man ringt nicht um Richtig und Falsch, man ringt um Freiheit“, betont der Bürgermeister.

Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges herrsche ein klares Bekenntnis im Westen. „Zuerst war es 'Nie wieder Auschwitz', 40, 50 Jahre später 'Nie wieder Srebrenica', und jetzt sind es wieder Massenmorde, die da passieren, wo auch die Vereinten Nationen sich ganz klar positionieren.“

Wie gehe man also mit dieser Situation um: „Wir hören ihn an, wir hören die Sorgen an, wir wollen wie Klosterneuburg hilft sein und Hilfe geben, weil es uns nicht egal ist, wie es dem Nächsten geht“, schließt Schmuckenschlager.

Ich bitte Sie: Helfen Sie uns die Demokratie in Europa zu beschützen. Anatolij Fedoruk, Bürgermeister von Butscha, Ukraine

Butschas Bürgermeister Anatolij Fedoruk dankt Österreich und Österreichs Städten für die Untestützung der Ukraine und deren Bevölkerung. Er erinnert daran, dass der Krieg in der Ukraine schon seit acht Jahren währt, mit dem Überfall des Terroristen Russlands vor einem Jahr gebe es keinen sicheren Ort im ganzen Land mehr.

„Ihr Bürgmeister hat die Freiheit erwähnt, das ist genau das was Russland uns wegnehmen will in unserem Land“, so Fedoruk. Das Ukrainische Heer verteidige nicht nur die Grenzen der Ukraine, sondern der zivilisierten Welt, die Grenze zum Osten Europas. „Es ist immens schwierig diesen Kampf zu kämpfen, es wäre unmöglich ohne die Unterstützung Europas auf allen Ebenen, diesen Kampf zu führen zwischen Demokratie und Autokratie.“

„Russland hat alle Regeln des Krieges missachtet, seine Armee bekämpft Alte, Kinder, die Zivilgesellschaft. Und wieso tut Russland das?“, fragt Fedoruk, und gibt seine Antwort: „Weil sie nie bestraft wurden für all die Grausamkeiten, die sie verübt haben, historisch gesehen. Und deshalb müssen sie vor Gericht", fordert er.

„Licht wird über die Finsternis siegen, Demokratie über Autokratie, wir gewinnen alle gemeinsam, es wird unser gemeinsamer Sieg sein“, appelliert Butschas Bürgermeister.

Reaktionen der Stadtpolitik

Für die Grünen bedankt sich Fraktionschef Stadtrat Sepp Wimmer „für die Schilderungen, welches Leid der Krieg über die Menschen bringt“. Der Westen sei die letzten Jahre vom Krieg verschont, jüngeren Generationen die Erfahrung damit Gott sei dank komplett erspart geblieben. In der Ukraine hingegen werde einer ganzen Generation die Zukunft genommen, jeden Tag den der Krieg länger dauere werde die Situation schlimmer. Klosterneuburgs Zivilgesellschaft helfe in außergewöhnlicher Weise. „Alle Menschen haben Gerechtigkeit verdient, überall und jederzeit“, meint Wimmer, nur sei es der Menschheit leider bis jetzt nicht gelungen. „Was wir jedoch eher erreichen können, ist Frieden. Mir bleibt nur der Wunsch nach Frieden, Klosterneuburg wird seinen Teil dazu beitragen, so wie es jetzt bei der Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge hilft.“

NEOS-Stadtrat Clemens Ableidinger erinnert sich an Schüler aus der Ukraine, die er während seines Studiums in der Sommerschule in Deutsch unterrichtet hatte. „Viele von ihnen hatten gehofft, eines Tages nach Deutschland oder Österreich zu kommen, um hier zu studieren. Dass sie hierher fliehen müssen, damit hat da noch keiner erinnern.“

„Man kann mit Terroristen nicht verhandeln“, meint Ableidinger, und erzählt eine sehr persönliche Geschichte. Während der Besatzungs der Roten Armee sei die Familie seiner Großmutter aus Wien aufs Land gefahren, um hier Lebensmittel einzukaufen. Da wurde die Schwester seiner Großmutter von einem russischen Soldaten vergewaltigt und getötet - ein Leid, das die Familie lange nicht los lässt.

„Die Ukrainer kämpfen nicht nur, um ihr Land zu verteidigen, sondern sie verteidigen Europa“, konstatiert der NEOS-Fraktionssprecher. Und: „Europa tut nicht genug, um zu helfen.“

Für die PUK spricht Gemeinderätin Elisabeth Beer, selbst Aktivistin bei Klosterneuburg hilft. „Wir können das Leid des Krieges nicht ermessen, bestenfalls erahnen, wenn wir Familien, die hier Zuflucht gefunden haben, betreuen und begleiten.“ Sie hoffe auf eine Städtepartnerschaft, Klosterneuburg könne im Wiederaufbau mit best practice und als wohlhabende Stadt helfen.

„Als Zivilgesellschaft hoffe ich, dass wir unterstützend beitragen können, im Kleinen wollen wir zu einer besseren Welt kommen“, schließt Beer.

Russland führe eine Krieg ohne Rücksicht auf Menschenrechte oder das Völkerrecht, stellt sich Roland Honeder (ÖVP) klar auf die Seite der Ukraine. „Jeder Versuch der Täter-Opfer-Umkehr muss aufs Schärfste zurückgewiesen werden.“

„Der Krieg bedroht nicht nur die Ukraine, er bedroht uns alle. Denn wo wird das verbrecherische Regime von Putin aufhören?“, fragt Honeder. Wenn die Ukrainer ihr Land nicht mit allem, was sie habe, verteidigte, würden die Truppen wohl schon an der West-Grenze stehen. Dann stünde nur noch das von Orban regierte Ungarn zwischen Österreich und der Russischen Armee, so Honeder.

Honeder zeigt sich stolz darauf, wie die Stadt geholfen habe, „wir dürfen jetzt nicht damit aufhören“. Er sei auch stolz auf die Weitsicht der Stadtpolitik, die seit vielen Jahren auf Energieeffizienz setzt: „Das ist ein Beitrag für die Sicherheit.“

„Ich wünsche Ihnen dass die Wunden eines Tages heilen können, dass wir einen Beitrag leisten können, was die sichtbaren Wunden in der Stadt betrifft, und vor allem dass die Wunden in Ihren Herzen heilen können“, schließt Honeder.

SPÖ und FPÖ verzichteten auf eine Reaktion zum Beitrag des Bürgermeisters aus Butscha. Schon im Vorfeld hatten sie Bedenken geäußert, dass es keine Gemeinderatsmaterie sei, zu denen sich Fedoruk äußere.

Städte wollen zusammenhalten

Bürgermeister Fedoruk zeigt sich erfreut, dass sich die Klosterneuburger klar auf Seiten der Ukraine positionieren und „Danke, dass Sie Russland auch als Terroristen verurteilen“.

Die beiden Städte wollen jedenfalls in Kontakt bleiben, eine „Städtefreundschaft“ wird angepeilt, so Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager.

Nach der Befreiung kehrt das Leben nach Butscha zurück, etwa 90 Prozent der Bevölkerung sei wieder da, das Leben soweit sicher, kommunale Services bis zu einem gewissen Level wieder verfügbar, erzählt Fedoruk aus seiner Heimat. Von einem „normalen“ Leben sei man noch weit entfernt, aber „wir haben überlebt“.

