Gemeinsam mit Vertretern der Caritas Europa haben Caritas Österreich-Präsident Michael Landau und Klaus Schwertner, Geschäftsführender Caritasdirektor der Erzdiözese Wien, vergangene Woche Hilfsprojekte sowie mehrere Flüchtlingslager in Bosnien-Herzegowina besucht: Das Camp Lipa in Bihac, das ehemalige Camp in Bira, in dem sich jetzt eine Wäscherei, die die Caritas betreibt, befindet, und das Camp Usivak in Sarajewo.

Caritas

„Rund 8.000 bis 10.000 geflüchtete Menschen dürften sich aktuell in Bosnien aufhalten. Die Hälfte von ihnen in organisierten Camps, die andere Hälfte lebt in den umliegenden Wäldern, Abbruchhäusern oder auf der Straße und ist akut obdachlos. Die Situation drei Autostunden von Österreich entfernt und knapp zwei Monate nach dem verheerenden Brand im Flüchtlingslager Lipa bleibt katastrophal“, sagt Schwertner. Und weiter: „Die Nächte hier sind noch immer bitterkalt. Zahlreiche Menschen weisen Erfrierungen an Armen und Beinen auf.“

„Gleich als wir angekommen sind, ist uns ein junger Bursche entgegengehumpelt. Ob wir ihm medizinische Hilfe leisten können, haben wir gefragt. Er versucht, uns zu erklären: ,Meine Beine schmerzen so schrecklich‘. Dann hat er seine Hose in die Höhe geschoben, und die Folgen von Erfrierungen und Krätzenbefall wurden sichtbar“, schildert Schwertner die Begegnung.

Es war ein harter Winter. Im Laufe der Reise begegnen die Caritas-Mitarbeiter Menschen, die Erfrierungen an Zehen, Füßen, Fingern und Händen erlitten haben. Auf den Bergen Richtung kroatische Grenze liegt noch Schnee. Und es war der bereits dritte Winter in Folge, in dem es in Bosnien zu so dramatischen humanitären Zuständen gekommen ist. Lebensmittel und Kleidung für die Menschen werden dringend gebraucht.

„Geflüchtete Menschen, Helfer und Behördenvertreter – sie alle haben uns auch von illegalen Pushbacks an der EU-Außengrenze berichtet“, sagt Schwertner. Er erzählt von einer gebrechlichen 70-jährigen Frau aus Kaschmir, die gemeinsam mit ihrem Enkel seit zweieinhalb Jahren auf der Flucht ist und bereits mehrmals versuchte, über die Grenze nach Europa zu gelangen. „Die Geschichte dieser Frau hat mir das Herz gebrochen. Sie wurde von der Polizei geschlagen, ihr wurden Geld und Handy abgenommen und ihrem Enkel der Finger gebrochen. Das darf in Europa nicht passieren.“

Aufnahme von Kindern aus Griechenland

„An den EU-Außengrenzen werden Menschenrechte seit Monaten und Jahren mit Füßen getreten. Österreich und Europa dürfen Bosnien-Herzegowina, aber auch Griechenland jetzt nicht im Stich lassen“, sagt Landau. Und ergänzt: „Klar ist: Nicht jeder, der Asyl beantragt, kann Asyl erhalten. Aber alle Menschen müssen ein Recht darauf haben, wie Menschen behandelt zu werden. Das ist etwas, um das sich Europa nicht drücken kann.“

Klaus Schwertner: „Wie gefährlich diese Flucht ist, wird mir hier vor Augen geführt. Bei Besuch eines Abbruchhauses bin ich wirklich geschockt, unter welchen katastrophalen humanitären und hygienischen Bedingungen Menschen in Europa leben müssen.“ NOEN, Caritas

Schwertner fordert: „In Bosnien-Herzegowina muss es jetzt endlich darum gehen, für alle Menschen ein Dach über dem Kopf sicherzustellen. Und im Falle Griechenlands werden wir nicht müde zu betonen, dass auch Österreich so wie viele andere europäische Länder auch mehr Hilfe leisten muss und Österreich endlich so wie zehn andere europäische Länder im Rahmen einer geordneten Rettungsaktion zumindest 100 Familien mit kleinen Kindern aus Griechenland aufnehmen muss. Wer Schleppern wirklich das Handwerk legen will, muss legale Fluchtwege schaffen. Unzählige Bürgermeister, Gemeinden und Pfarren in ganz Österreich sind bereit, hier zu helfen. Die österreichische Bundesregierung sollte sich daran jetzt ein Beispiel nehmen.“

So hilft die Caritas in Bosnien

Die 2.500 Menschen, die rund um Bihac auf sich alleine gestellt sind, unterstützt die Caritas mit Essen, Decken, winterfesten Jacken, Schuhen und mit einfacher medizinischer Versorgung. Auch in den Lagern unterstützt die Caritas in enger Zusammenarbeit mit dem lokalen Roten Kreuz mit warmen Mahlzeiten und beispielsweise einem Wäscheservice. Direkt nach dem Brand in Lipa wurden kurzfristig weitere 120.000 Euro für die akute Versorgung zur Verfügung gestellt. Die lokale Bevölkerung – ein Fünftel lebt in Armut – wurde mit Heizkostenzuschüssen unterstützt.