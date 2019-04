“Ich habe es gern, wenn sich etwas harmonisch ergibt“: Sehr entspannt genießt Clemens Unterreiner die Frühlingssonne im Café Oper nach einer Wagner-Probe und empfiehlt dem Gesprächspartner einen „Clementino“. Bei der „operklosterneuburg“ wirkt er heuer bereits zum fünften Mal mit (unter anderem nach „Fidelio“, „Regimentstochter“ und „Bajazzo“): bei „Hoffmanns Erzählungen“, wie schon beim ersten Mal, 2006 in der Pölsler-Inszenierung.

„Da schließt sich ein Kreis“, meint der „Bariton für alle Fälle“ (so der Titel von Unterreiners auch als Hörbuch erhältlicher Autobiografie).

„Diabolische Quadriga der faszinierenden Art“

Diesmal singt der Publikumsliebling (als Rollendebüt) die vier „Bösewichter“ Lindorf, Coppelius, Mirakel und Dapertutto, „eine diabolische Quadriga der faszinierenden Art. Es sind situationselastische Persönlichkeiten, nicht vordergründig böse und plump, aber manipulativ die Marionetten spielen lassend.“

Die Partien erfordern ein breites stimmliches Spektrum, eine – so der Fachjargon – „lange Stimme“, die sich sowohl im tiefen als auch hohen Bereich bewegt. Die Open-Air-Situation ist natürlich herausfordernd: „Man muss stimmlich sehr fokussiert singen“. Unverstärkt, „wie Oper sein muss.“

Auf Klosterneuburg freut sich Unterreiner schon sehr: „Es ist wie ein Freundestreffen. Es ist schön, wieder mit allen zusammenzutreffen bei diesem kleinen, aber sehr feinen und musikalisch hochkarätigen Musikfestival.“

Für diese Qualität bürgt der künstlerische Leiter: „Wenn es einen Intendanten gibt, der Stimmen entdeckt, ist es Michael Garschall. Wer dort schon aufgetreten ist! Das liest sich wie das Who is Who der Opernwelt.“ Bei „Hoffmanns Erzählungen“ trifft Unterreiner auf viele namhafte Bühnenkolleginnen und -kollegen („eine staatsopernreife Besetzung“): Daniela Fally, Margita Gritskova, Eugenia Dushina, Florina Ilie, Zurab Zurabishvili...

Seit 2005 ist Unterreiner Solist der Wiener Staatsoper, wo er bisher in über 900 Vorstellungen, 70 Rollen und 21 Premieren zu hören war. Weitere Engagements gab es unter anderem an der Volksoper, bei den Salzburger Festspielen und an zahlreichen weiteren renommierten Orten zwischen Dresden, Tokyo und New York. Wie schafft man so ein enormes Pensum?

„Mit großer Disziplin und harter Arbeit“, lautet die Antwort. Wer sorgsam mit seinen Ressourcen umgeht, kann dann auch wieder „extrem angasen“. Stress aber ist ein Stimmkiller: „Die Stimme ist wie eine kapriziöse Geliebte.“ Daher muss man die Zeit gut einteilen, um nicht zum Sklaven der Zeit zu werden. Dennoch ist klar: „Wir führen kein normales Leben.“

Hilfstöne – Musik für Menschen in Not

Der „Clementino“ übrigens ist ein hervorragender geeister Kaffee. Man kann die Sorte „Clemente d’Oro“ auch im Café Oper erwerben und damit Unterreiners Verein „Hilfstöne – Musik für Menschen in Not“ unterstützen.

Der Sänger zeigt stets großes humanitäres Engagement, sei es für frierende Wohnungslose, traumatisierte Kinder oder blinde und sehbehinderte Menschen, nachzulesen auf www.hilfstoene.at. Über seinen musikalischen Weg gibt www.unterreiner.at Auskunft.