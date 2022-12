Community Nurse: Länger und besser zu Hause leben können

Werbung

Sie „organisieren Hilfe, an die man früher nicht so gedacht hat“, beugen schleichender Gebrechlichkeit und Einsamkeit vor: die Community Nurses. Seit Mai diesen Jahres ist das Projekt in Klosterneuburg angelaufen, seit Oktober gibt es ein Büro in der ehemaligen Bezirkshauptmannschaft.

Fokus auf unsere Gesundheit

Ziel des Beratungs- und Vernetzungsangebots: Die Klosterneuburger sollen länger zu Hause leben können und das in besserer Qualität. „Ein Umdenken ist hier so wichtig“, betont Community Nurse Beatris Kreicy. „Vom Kindergarten weg, es geht um ein gesundes Leben.“ „Unseren Körper als Gesundheitskapital sehen,“ ergänzt Kollegin Margit Kitzler.

Wir überzeugen auch dickköpfige Männer und dominante Frauen.“ margit kitzler Community Nurse

Gemeinsam mit Romana Nagy und Fatma Eraslan sind die beiden für alle Klosterneuburger da - und das kostenlos. Sie sind diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen, und beraten, begleiten, organisieren Hilfe. Denn: „Gut beraten kann man fast alles zu Hause handeln,“ weiß Nagy aus Erfahrung.

Der Erstkontakt, erzählt Beatris Kreicy, erfolgt oft über Angehörige. Ob Neffe, Tochter, Nachbar – viele wünschen sich Menschen, die ihnen am Herzen liegen, gut betreut, doch die blocken ab. „Wir überzeugen auch dickköpfige Männer und dominante Frauen“, schmunzelt Kitzler.

Manche Anfragen sind mit einem Telefonat erledigt, wenn lediglich eine Information gesucht wird. Andere Kunden werden über Monate begleitet. So kann die Community Nurse Unterstützung aufbauen, von Haushalt bis zur Pflege. Vertrauensaufbau ist dabei wichtig, ebenso wie die Einstellung: „Wir betonen nicht, was jemand nicht kann. Wir sagen, wie es besser geht und wie wir die Fähigkeiten erhalten.“

Vernetzung der Pflegeangebote

Dazu kommt die Community Nurse im Idealfall zum Kunden nach Hause, sieht sich die Gesamtsituation an. Typische Leistungen reichen von der Einschätzung des Pflegebedarfs über Heilbehelfe, Beratung zu altersgerechter Wohnraumadaptierung, Unterstützung bei Anträgen wie Pflegegeld und Förderungen, Vernetzung von Pflege- und Betreuungsangeboten. Pflege selbst gehört nicht zu den Aufgaben der Community Nurse, erläutert Kreicy: „Wir vermitteln Pflege, unabhängig, kennen die Anbieter und suchen für den Klienten die beste Lösung.“

