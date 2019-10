Jetzt kommt es auf jeden Klick an. Noch bis 25. Oktober wird das beste „Garten-Projekt“ Niederösterreichs gesucht – und Klosterneuburg ist einer der Kandidaten.

Umringt vom Biosphärenpark Wienerwald und von den Donauauen hat Klosterneuburg viel Grün. Trotzdem entstehen hier „ökosoziale Stadtoasen“ - mit Mehrwert für Mensch und Natur. 1.000 zusätzliche Bäume aus der stadteigenen Baumschule sollen Klima und Lebensqualität verbessern. „Naschen strengstens erlaubt“ gilt im Schelhammerpark sowie zwei weiteren Naschgärten bei Spielplätzen. Das positive Feedback war Grund für die Umgestaltung des Kardinal-Piffl-Platzes, nahe an Schulen und Kindergarten. Nach einem Ideenwettbewerb unter Schülern entspricht der Park nun ihren Bedürfnissen.

Bestens angenommen wird die „Essbare Stadt“ mit Gemüsehochbeeten. Heute sind alle 21 Spielplätze der Stadt mit Obstbäumen und Nützlingshotels bestückt. Bienen werden durch Samenmischungen und einmalige Mahd in großen und kleinen Flächen gefördert. In fünf Kindergärten stehen Bienentankstellen-Paletten mit mehrjährigen Stauden. Im Aupark gilt auf BMX-Bahn, Skaterplatz, Mehrzweckplatz, Naturerlebnisweg und Naturarena „Natur erleben im urbanen Raum“. Über 60 private Grünraumpaten sind mit der Pflege öffentlicher Grünflächen vor ihrem Wohnort Multiplikatoren vor Ort. Das private, von der Stadtgemeinde unterstützte Gemeinschaftsgartenprojekt Kritzendorf auf ÖBB-Grund wurde 2017 für den European Award for Ecological Gardening nominiert.

Abstimmung bis 25. Oktober unter: www.noen.at/naturimgarten