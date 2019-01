Während sich die Grün-Parteien wegen des Verkehrs in Klosterneuburg im Clinch liegen, legt die Stadtregierung überraschend den Entwicklungsprozess des Pionierviertels auf Eis. Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager: „Wir müssen sicherstellen, dass wir alle relevanten Informationen am Tisch haben, um einer so weitrechenden Entscheidung gerecht zu werden.“

Die Entwicklung des Pionierviertels, ein rund zwölf Hektar großes Areal im Industriegebiet, stellt seit 2014 eine der Hauptaufgaben der Stadtplanung dar. Neben zahlreichen Qualitätskriterien für den neuen Stadtteil ist der Steuerungsgruppe das Thema Verkehr und die Abschätzung der künftigen Verkehrssituation ein wichtiges Thema.

Raumordnungsvertrag wird ausgearbeitet

Zu diesem Zweck laufen gegenwärtig Untersuchungen. Gleichzeitig wird zwischen Stift und Stadt ein umfassender Raumordnungsvertrag ausgearbeitet.

„Eine Entscheidung über die Realisierung der Pläne nach einem Abschluss dieser Verhandlungen kann nur getroffen werden, wenn alle Fragen im Vorfeld geklärt sind. Durch die angekündigte Sanierung der Hangbrücke durch die Stadt Wien an der B14 – Heiligenstädter Straße, zwischen Donauwarte (Landesgrenze) und Kahlenbergerdorf, entlang des Leopoldsbergs, ändert sich die aktuelle Sachlage und erfordert umfassende Informationen über die Bautätigkeit sowie die künftige Ausgestaltung und Kapazität der Straße“, wird aus dem Rathaus verlautbart.

„Es ist nur zu begrüßen, dass Schmuckenschlager im Zusammenhang mit den kommenden Verkehrsproblemen die Reißleine zieht.“ Umweltstadtrat Sepp Wimmer

Als Grünen Erfolg sieht Stadtart Sepp Wimmer die selbst verordnete Nachdenkpause in der Entwicklung des Pionierviertels. Im November 2018 brachten die Grünen diesbezüglich im Gemeinderat einen Dringlichkeitsantrag ein, und der Gemeinderat beschloss weitergehende Verkehrsuntersuchungen.

Umweltstadtrat Sepp Wimmer: "Realitätsverweigerung"

„Wie diese ergaben, wird das Pionierviertel kein autofreies Viertel, sondern ganz im Gegenteil wird es sogar ein Stadtteil mit einem sehr starken Verkehrsaufkommen mit 2.000 bis 4.000 Autofahrten und den entsprechenden Schadstoffemissionen täglich“, so der Umweltstadtrat weiter.

Und weiter: „Hier noch von einem autofreien Viertel zu sprechen ist Realitätsverweigerung auf Kosten der Gesundheit der Bevölkerung. Es ist daher nur zu begrüßen, dass der Bürgermeister im Zusammenhang mit den auf die Stadt zukommenden Verkehrsproblemen mit dem Döblinger Parkpickerl und der Sanierung der B14 die Reißleine zieht und eine Nachdenkpause verordnet.“

B14: Bleibt alles so, wie es war? Kommt eine eigene Busspur? „Derzeit gibt es für die Sanierung der B 14 noch keine Pläne. Es ist daher offen, wie die Straße nach der Sanierung ausschauen wird“, weiß auch Bürgermeister Schmuckenschlager noch keine Antwort auf diese Fragen. Eine zentrale Frage sei aber immer auch der Verkehr. Deswegen müsse man diese beiden Ereignisse einmal abwarten. „Mir fehlt es nicht an Entwicklungsfreude, aber in diesen wichtigen Dingen sollte man immer auf der sicheren Seite sein.“

„Derzeit gibt es für die Sanierung der B 14 noch keine Pläne. Es ist daher offen, wie die Straße nach der Sanierung ausschauen wird.“Stefan Schmuckenschlager

Mit Wien gäbe es eine gute Kommunikationsbasis. Auch bei der Information der Bevölkerung ziehe man an einem Strang. Bürgermeister Schmuckenschlager konnte das Thema B14 darüber hinaus bei einem persönlichen Besuch bei Bürgermeister Michael Ludwig ansprechen: „Es war ein äußerst konstruktives Gespräch, bei dem auch die Fahrradstraße Kuchelau sowie allgemeine Zusammenarbeit wichtige Themen waren“, so Schmuckenschlager.

Wien signalisiere dabei Bereitschaft zur vermehrten Kooperation, etwa im Bereich der Müllentsorgung. Eine bestehende Vereinbarung spare dem Steuerzahler schon jetzt einige hunderttausend Euro im Jahr. „Diese Kooperation bietet noch weiteres Potenzial, eine Ausweitung steht im Raum“, verrät Schmuckenschlager.