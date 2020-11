„Die Stadtgemeinde Klosterneuburg als Opfer führte in einer umfangreichen Stellungnahme mit detaillierter Begründung aus, warum sie sich nicht als geschädigt erachte.“ So weit der wesentliche Teil der Einstellungsbegründung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in der Causa Happyland-Sanierung.

Für viele ist damit die Geschichte gegessen. Nicht für Gemeinderat Peter Hofbauer, der für die Kostenüberschreitung von 4,26 Millionen Euro trotz Einsparung wesentlicher Bauvorhaben noch immer nach einem Schuldigen sucht. Mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Staatsanwaltschaft Korneuburg bei der Oberstaatsanwaltschaft Wien kämpft er weiter gegen die Einstellung des Verfahrens.

„Die Einstellungsbegründung hat den Charakter von Verharmlosung schwerwiegender Fehlleistungen.“ Peter Hofbauer, Gemeinderat

Als Begründung dieser Dienstaufsichtsbeschwerde führt Hofbauer an:

NÖN Reicht eine Dienstaufsichtsbeschwerde bei der Staatsanwaltschaft ein: Peter Hofbauer.

In der Einstellungsbegründung seien schwerwiegende Unwahrheiten über ihn und seine Aktivitäten in der Angelegenheit Sanierung Happyland Klosterneuburg angeführt.

Aus der Einstellungsbegründung sei zu schließen, dass etliche von ihm eingebrachte Beweismittel keine Berücksichtigung erfahren hätten.

Erdbautechnische Feststellungen würden schwerwiegende Mängel in fachkundlicher Hinsicht aufweisen und jeglicher fachkundiger Beurteilung entbehren. Hofbauer: „Die Einstellungsbegründung hat über weite Passagen den Charakter von Verharmlosung schwerwiegender Fehlleistungen und der Entlastung der durch den Rechnungshof kritisierten Verantwortungsträger und der profitierenden Auftragnehmer.“

Ein wesentlicher Teil der Auseinandersetzung mit Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager bezieht sich auf die Stellungnahme der Stadtgemeinde Klosterneuburg, in der sie sich nicht als geschädigt erachte.

In einer Anfrage an den Bürgermeister am 25. September verlangt Hofbauer die Offenlegung des Papiers und bringt die Beantwortung der Anfrage in Erinnerung: „Ich darf davon ausgehen, dass Sie sich nicht dem Vorwurf aussetzen wollen, der Bevölkerung jene an die Staatsanwaltschaft übermittelte Stellungnahme zu verheimlichen, aus der hervorgehen soll, dass ungeachtet des Millionendebakels Happyland der Stadtgemeinde kein Schaden erwachsen ist.“

„Ende der politischen Auseinandersetzung“

„Die Staatsanwaltschaft beauftragt das Landeskriminalamt (LKA) des Landes NÖ mit Erhebungen zum Thema Happyland Sanierung. Das LKA wendet sich in einem Amtshilfeersuchen an die Stadtgemeinde und stellt einen umfassenden Fragenkatalog zu. Dieser wird im Rahmen einer Stellungnahme beantwortet. Die Ergebnisse werden von der Staatsanwaltschaft bewertet, und es fällt die Entscheidung, das Verfahren einzustellen“, repliziert Schmuckenschlager die Ereignisse nochmals.

NOEN Keine politische Auseinandersetzung mehr: Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager.

„Ein Ergebnis, mit dem Sie nicht zufrieden sind“, so Schmuckenschlager direkt an Hofbauer. Und weiter: „Wir haben in Österreich Gewaltenteilung, und das ist gut so. Ab dem Zeitpunkt der Einschaltung der Staatsanwaltschaft endete für mich die politische Auseinandersetzung zum Thema.“

Und warum wird die Stellungnahme nicht veröffentlicht? Schmuckenschlager: „Die Stellungnahme ist so wie jede Aussage von Befragten und weitere Unterlagen Gegenstand des Ermittlungsaktes der Staatsanwaltschaft. Dementsprechend bitte ich, die Fragen nach Veröffentlichung des Aktes, oder Teile daraus, an diese zu richten.“

Er – Schmuckenschlager – halte diese Vorgangsweise für eine geradlinige Position und vor allem als keine Geheimhaltung von Informationen seinerseits. Er verweist außerdem darauf, dass Hofbauer bereits vor Monaten Einsicht in die Stellungnahme der Stadtgemeinde erhalten habe.

Hofbauer kontert: „Dass eine vom Bürgermeister verfasste und in Auftrag gegebene weitreichende Stellungnahme für die Mitglieder des Gemeinderates und für die Klosterneuburger Bevölkerung plötzlich geheim wird, weil sie Teil des Ermittlungsaktes ist, widerspricht meiner Auffassung von Rechtsstaatlichkeit und vor allem von Transparenz.“

Seine Zeugeneinvernahme bei der Staatsanwaltschaft hätte Hofbauer nach Aufforderung im Gemeinderat trotz Empfehlung der Staatsanwältin, dies nicht zu tun, an alle Gemeinderäte gemailt und somit offengelegt, obwohl es tatsächlich ein wesentlicher Teil des Ermittlungsaktes wäre. Hofbauer: „Nehmen Sie sich ein Beispiel, Herr Bürgermeister.“

Das beweise – kontert Schmuckenschlager – „dass Gemeinderat Hofbauer volles Wissen darüber hat, wie die Staatsanwaltschaft zu einer Veröffentlichung von Teilen des Ermittlungsaktes steht. Daraus ableitend ist die Frage gestattet, ob Gemeinderat Peter Hofbauer bewusst die Forderung stellt, die Stadtgemeinde Klodterneuburg gegen die Empfehlung der Staatsanwaltschaft handeln zu lassen?“