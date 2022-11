Debatte um Beteiligung der Stadtgemeinde an Stiftsturm-Renovierung

Dazu ist aber ein Gemeinderatsbeschluss erforderlich. In der letzten Gemeinderatssitzung wurde darüber abgestimmt. Nicht ohne heftige Debatte.

Kritisch sieht diese Subvention die FPÖ. Wieder einmal müsse der Steuerzahler für die Renovierungsarbeiten herhalten. Für Grundstückskäufe sei jede Menge Geld da, aber wenn die eigenen Unterkunft saniert werden muss, dann dürfe sich der Steuerzahler wieder einbringen. „Ein Stift, das mit Sicherheit an die 40 Millionen für Grundstückskäufe ausgibt, ist nicht in der Lage die eigene Sanierung mit 5,5 Millionen zu finanzieren“, so FPÖ Stadtrat Josef Pitschko, der als erster Redner die Diskussion eröffnete.

Ich erinnere Sie, Herr Stadtrat Pitschko, an die Plakate ‚Pummerin statt Muezzin‘. Da wollte man doch auch auf die eigenen historischen Wurzeln hinweisen.“ Setefan Schmuckenschlager Bürgermeister (ÖVP)

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) darauf: „Ich erinnere Sie, Herr Stadtrat, an die Plakate ‚Pummerin statt Muezzin‘. Da wollte man doch auch auf die eigenen historischen Wurzeln hinweisen, auf das christliche Gedankengut unseres christlichen Landes.“ Das sei kein gesamtwirtschaftlicher Zuschuss, der hier gewährt werden soll. Da ginge es nur um die Renovierung.

„So ist es nicht, wie du es, Stadtrat Pitschko, immer verkürzt und polemisch darstellst“, hält der Grüne Stadtrat Sepp Wimmer auch dagegen. Er glaube nicht, dass diese Renovierung nur die Sache des Stiftes sei. Die Symbiose Stadt und Stift hätte es immer gegeben und die Stadt wäre damit in den letzten Jahrhunderten nicht schlecht gefahren: „Wenn wir heute hier aus diesem Haus herausgehen, dann sehe ich, wie das Stift den Adventmarkt aufbaut. Das ist zwar offiziell der Stifts-Adventmarkt, er kommt aber auch der Stadt und seinen Bürgern zugute.“

Christlich hin oder her

„Das ist die Form der Unterstützung, die unser Wohlwollen und unser Schätzen dieser Zusammenarbeit darstellt“, so Stadtrat Johannes Kehrer (PUK). Es ginge hier nicht um den Betrag, den die Stadtgemeinde bezahlt. Das Stift Klosterneuburg wäre sicher nicht auf die 55.000 angewiesen. Kehrer: „Ich finde allerdings, dass das der Kirche nicht gerecht kommt, diese Wertschätzung der Stadtgemeinde in Geld auszudrücken.“

„Ich persönlich werde diesem Antrag auch nicht zustimmen“, meldet sich der NEOS-Gemeinderat Darius Djawadi zu Wort. Er hätte erfahren, dass die Erzdiözese zwischen pfarrlichen und nicht pfarrlichen Angelegenheiten trenne und danach entscheide, wo sie sich beteiligt und wo nicht: „Das sollte der Stadtgemeinde auch zustehen.“

ÖVP-Stadtrat Christoph Kaufmann halt eine Laudatio auf die Stadt Klosterneuburg. „Die meisten Gäste kommen doch wegen des Stifts als kulturelles Erbe dieses Landes nach Klosterneuburg. Wir können zurecht stolz sein, dass wir dieses Stift in Klosterneuburg haben.“ Die Zusammenarbeit als Partner mit dem Stift, wäre gerade auch aus touristischer Sicht besonders wichtig: „Diese Partnerschaft gehört aber auch gelebt und da gehören nun mal beide Seiten – Stift und Stadt – dazu.“ Bei den Millionen, die das Stift an Tourismus bringe, sei es für Kaufmann genant über 55.000 Euro zu diskutieren: „Gott sei Dank dürfen wir hier mitfinanzieren, damit wir partnerschaftlich mit dem Stift weiterarbeiten können.“

Dann meldet sich wieder Pitschko zu Wort: „Herr Bürgermeister, die Diskussion Trennung klerikaler Bereich und wirtschaftlicher Bereich habe ich schon mit ihrem Vorgänger geführt. Und da bin ich ganz der Meinung von Stadtrat Kehrer: Das eine dient dazu, das andere zu finanzieren.

„Ich glaube, unter dem Strich haben wir mehr davon, als es uns kostet“, schließt Bürgermeister Schmuckenschlager die Debatte und ruft zur Abstimmung.

Der Antrag wurde mit Mehrheit angenommen.

