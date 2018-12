Für manche gehört es zur Vorweihnachtszeit einfach dazu. Für andere ist es eine Horrorvorstellung: die Suche nach dem perfekten Geschenk für die Liebsten. Bei der Auswahl dieser Gaben kann die Unterstützung und Beratung durch einen guten Verkäufer sehr hilfreich sein. Aber immer mehr Niederösterreicher setzen bei ihren Weihnachtseinkäufen auf das Internet: Ein Klick – und ein paar Tage später wird das Packerl schon geliefert. Diesen Trend spüren auch die Einzelhändler.

„Der Online-Handel nimmt uns Kundschaft weg“, bedauert Reinhold Wertl von der gleichnamigen Goldschmiede. Das Weihnachtsgeschäft 2018 laufe langsam und sehr spät an. Erst seit dem 10. Dezember kamen vermehrt Einkäufer auf der Suche nach den besten Geschenken. „Da haben wir dann teilweise Kunden, die online etwas gekauft haben, was dann nicht gepasst hat und nicht umgetauscht werden konnte“, erzählt der Wirtschaftstreibende. Im Geschäft würde das nicht passieren. Wertl: „Vielleicht ein bisschen mehr zahlen, dafür hat man

eine viel bessere Beratung und kann das Gekaufte noch anpassen oder umtauschen.“

„Vor ein, zwei Jahren habe ich überlegt, einen Online-Shop zu machen, aber das tue ich mir nicht an.“ Peter Hirnschall von „Spiele Peter“

Einen eigenen Web-Shop bietet der Klosterneuburger Goldschmied nicht an, Kunden können aber vor dem Kauf online durch das Angebot stöbern. Gekauft wird dann im Geschäft, „das hat einfach mehr Vorteile“, versichert Wertl.

Einbußen durch den Internet-Markt – vor allem im Dezember – sieht auch Peter Hirnschall von „Spiele Peter“ am Stadtplatz. Für seine beiden Geschäfte in Wien und in der Babenbergerstadt hat Hirnschall eine Homepage, aber auf einen Online-Shop verzichtet der Geschäftsmann ebenso. „Vor ein, zwei Jahren habe ich überlegt, einen Online-Shop zu machen, aber das tue ich mir nicht an“, verweist Hirnschall auch auf die Schwierigkeiten, die auf kleine Unternehmer mit einem eigenen Online-Shop zu kommen können.

Zwar hätten die Online-Shops weniger Schwierigkeiten mit Auflagen und auch mit dem Personal, aber der Preiskampf und vor allem die rechtliche Lage sind im Internet noch problematischer als beim stationären Handel. Aber nicht nur der Online-Handel setzt Hirnschall in seinen Geschäften zu: „Preismäßig können wir nicht mithalten, egal ob mit Amazon oder mit der Kette ,Müller’, die in unserem Bereich stationär der Hauptkonkurrent ist.“

Postpartner: Heuer mehr Packerln

Hirnschall ist allerdings nicht nur als Geschäftsmann vom Online-Handel betroffen. In seinem Klosterneuburger Geschäft gibt er täglich als Postpartner auch Pakete an Kunden aus. „Heuer ist es schon ein bisschen mehr, vor allem von den großen Online-Händlern“, erklärt Hirnschall. Und weiter: „Aber das war jedes Weihnachten so, und dass die Leute nervös werden, ob sie ihre Packerln noch vor Weihnachten kriegen, ist auch immer so.“

Die Geschenke liegen sicher unter dem Christbaum, wenn sie im Geschäft gekauft wurden. Für den stationären Handel spricht auch das besondere Einkaufserlebnis, ist Gerda Eckl von der „Klosterneuburger Wirtschaft“ überzeugt: „Ich schaue gerne in ein Buch hinein oder greife den Kleidungsstoff an. Dieses Haptische hat schon was.“ Die Einkäufer in der Babenbergerstadt schätzt sie ähnlich ein: „In Klosterneuburg geht man noch gerne ins Geschäft. Die Unternehmer punkten mit persönlicher Beratung und Engagement.“