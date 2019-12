In der Babenbergerhalle, die ihr großes 50-Jahr-Jubiläum begangen hat, geht es auch nach den Feierlichkeiten hoch her. Und das auch noch vor den Feiertagen, wenn Lea und Christoph Hornstein am Samstag, 21. Dezember ihr zweites großes Konzert als weitere Hommage an den vor genau fünf Jahren verstorbenen Sänger Udo Jürgens geben. Diesmal stehen unter anderem auch wieder große Hits wie „Griechischer Wein“ und „Merci Cherie“ auf dem Programm. Natürlich werden auch bekannte Duette, wie „Liebe ohne Leiden“ oder „Ich will, ich kann – I can, i will“ Bestandteil des Programms sein. Gemeinsam mit Lea und Christoph Hornstein und dem Chor der Musikschule musiziert das „Tanzorchester Cremisa“ unter Lorenz Spritzendorfer. 15 Musiker und ein Kinderchor der J. G. Albrechtsberger Musikschule werden die beiden Sänger unterstützen.

„Mein ganzes Musikerleben hat mich Udo Jürgens begleitet. Dabei bin ich immer auch auf Liedgut gestoßen, das aus mir unerklärlichen Gründen den Weg zur großen Popularität nicht geschafft hat. Udo Jürgens bedeutet für mich wunderbare Kompositionen mit großen Texten und viel Herz. Diese Begeisterung hat sich auch auf meine Tochter Lea übertragen“, freut sich Sänger Christoph Hornstein auf einen wunderbaren Konzertabend.

Einlass ab 19 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr.

Am besten Lachen zum Jahreswechsel

Es wird viel zu wenig gelacht, meint Tricky Niki,

also muss er die Welt mit seinen Kabarett-Zaubershow-Bauchredner-Programmen erheitern. Und wie kann man ein Jahr besser abschließen als mit einem Lachen? Beim „Best of Silvesterspecial“ wird der Jahresausklang am Dienstag, 31. Dezember sicher unterhaltsam, mit vielen „altgedienten“ Figuren und bewährten Nummern, das Beste eben aus vielen seiner Programme. Leckere Silvester-Häppchenteller können wie immer vorbestellt werden: Information unter 02243/444-273.

Neujahrs-Start mit Musical-Gala

Das neue Jahr startet mit einer spektakulären Andrew Lloyd Webber Gala am Dienstag, 7. Jänner. Eine zweieinhalbstündige Show zu Ehren eines der größten Musicalkomponisten aller Zeiten mit Auszügen aus seinen Meisterwerken wie „Das Phantom der Oper“, „Cats“, „Jesus Christ Superstar“, „Evita“.

Fünf Gesangssolisten direkt aus dem Londoner West End wirken mit, dazu zehn singende und tanzende Musicaldarsteller und ein Moderator. Titel wie „Don’t Cry for me Argentina“, „Memories“, „Starlight Express“, „With One Look“ oder „Music of the Night“ garantieren Musical-Highlights des Starkomponisten. Die aus Australien stammende und in Paris lebende Choreografin Jeanette Damant entwarf die Choreografie, Regie führt Jochen Sautter, der ebenfalls in Paris lebt. Video-Mapping und Lichtdesign stammen von Daniel Stryjecki, die Kostüme wurden in Paris in Zusammenarbeit mit Rick Dijkmann, Kostümdesigner bei Disneyland Paris, entworfen. Orchestriert und arrangiert wurde die Musik von Piotr Oleksiak, der die 14 Musiker aus England, Spanien, Deutschland und Polen leitet. Die künstlerische und musikalische Gesamtleitung haben Deborah Sasson und Jochen Sautter inne. Tickets: Babenbergerhalle, Rathausplatz 25, babenbergerhalle@klosterneuburg.at, 02243 444 – 273 sowie alle Ö-Ticket-Verkaufsstellen.