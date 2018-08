Ein Jahr Ausszeit gönnt sich Ortsvorsteherin Ingrid Pollauf von ihrem Job. Ihr Amt als verlängerter Arm des Bürgermeisters übt sie aber weiterhin aus. Mit einem kleinen Unterschied: Ihre Amtsstunden hält sie nicht ab, weil sie „jetzt mehr Zeit für die Angelegenheiten der Kritzendorfer habe und rund um die Uhr zur Verfügung stehe“, wie sie selbst betonte. Die Grünen legen Pollaufs Anliegen aber als Reduktion des Bürgerservices aus und zetteln damit eine neuerliche Diskussion um die Ortsvorsteher an.

In Klosterneuburg stehen sechs Ortsvorsteher im Dienst, die vom Bürgermeister selbst in dieses Amt gehoben werden. Dotiert ist der Ortsvorsteher mit 800 bis 1.100 Euro monatlich. Kritik kommt vom Grünen-Chef Sepp Wimmer: „Wir bekennen uns zu den Ortsvorstehern und auch dazu, dass sie vom Bürgermeister als seine Vertrauenspersonen gewählt werden, aber sie müssen aus den Reihen der Gemeinderäte kommen.“

Alle Ortsvorsteher würden laut Wimmer das Budget mit 160.000 Euro belasten, obwohl diese Tätigkeit auch von sechs der 41 gewählten Mandatare ausführbar wäre und somit keine Mehrkosten verursachen würde. Wimmer: „Das kann nicht im Interesse der Bevölkerung sein.“ Die „externen Ortsvorsteher“ könnten außerhalb des Gemeinderates ihre Aufgaben in den Katastralgemeinden nur eingeschränkt erfüllen.

Als „Nicht-Gemeinderäte“ wären sie weniger gut in die städtischen Themen eingebunden und würden für ihre Bürger keine Anträge im Gemeinderat einbringen können. Wimmer: „Ich denke, wir sollten das rasch ändern.“

Macht Internet Funktion überflüssig?

Die FPÖ hat im Gemeinderat die Bestellung von Ortsvorstehern immer wieder abgelehnt. FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko: „Durch das Internet können Bürger ihre Anliegen unmittelbar an den Bürgermeister oder die Gemeindeverwaltung herantragen. Damit fällt schon die Voraussetzung für die Bestellung von Ortsvorstehern weg.“

Der freiheitliche Stadtrat sieht die Entbehrlichkeit von Ortsvorstehern auch durch deren Handeln bestätigt: „Wenn die Ortsvorsteherin von Kritzendorf meint, dass sie durch ihre berufliche Auszeit mehr Zeit für die Anliegen der Kritzendorfer habe und daher die Amtsstunden nicht brauche, so hat sie entweder ihren Aufgabenbereich nicht verstanden oder der Bürgermeister hat ihr keine örtlichen Geschäfte zugeteilt.“ Pollauf hätte damit ihre Entbehrlichkeit bewiesen.

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager bricht für die Ortsvorsteher eine Lanze: „Als Unterstützer einer möglichst breiten Einbindung der Bevölkerung in die politische Arbeit möchte ich keinen Ortsvorsteher missen. Diese sind ideale Vermittler zwischen der Bevölkerung und den Mandataren sowie der Verwaltung. Diese politische Ebene zu entfernen hieße, eine Abgehobenheit der Politik zu riskieren, die ich in Klosterneuburg nicht will.“

Das Argument der zu hohen Kosten sei in zweifacher Weise zu diskutieren. Zunächst könnte jedes politische Amt dadurch abgeschafft werden, und damit wäre eine repräsentative Demokratie in Gefahr. Zweitens seien die Orte so groß wie andere selbstständige Gemeinden in Österreich mit eigener Verwaltung und Mandataren. Schmuckenschlager: „Unsere politische Einteilung spart seit über 60 Jahren tausende von Euro jährlich.“