Das erste warme Frühlingswochenende ist vorbei. Das lockte natürlich die Biker und Mountainbiker in die Berge und Hügel der Umgebung. Damit einher gingen auch Unfälle. Drei davon spielten sich am Wienerwald-Trail ab. Einer davon war wirklich schwer.

Fünfmal mussten die Freiwilligen Feuerwehren Weidling und Weidlingbach im Vorjahr zu Einsätzen ausrücken, die gestürzte Mountainbiker auf den Wienerwaldtrails in Weidlingbach betrafen. Nach dem ersten warmen Wochenende heuer wurde diese Zahl beinahe erreicht. Drei Personen kamen zu Sturz. Ein Mountainbiker stürzte mitten im Trail und musste von der Feuerwehr aus seiner misslichen Lage befreit werden. „Er hatte wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung“, mutmaßt der Kommandant der FF-Weidlingbach, Andreas Weber.

Unfallhäufung ist nicht verständlich

Bei den beiden anderen Unfällen konnten sich die Biker jeweils selbstständig an die Straße schleppen, wo sie von der Rettung aufgelesen wurden. „Wir werden dennoch mitalarmiert. Egal ob wir jetzt in den Wald müssen oder nicht“, schildert Weber die Situation. Der Obmann des Vereins Wienerwaldtrails, Andreas Mocha, versteht die Unfallhäufung am Wochenende auch nicht wirklich: „Wahrscheinlich überschätzen sich die meisten bei ihrer ersten Ausfahrt. Wir haben schon davor auf Facebook gewarnt.“

„Die Einsätze sind für uns körperlich sehr anstrengend und binden auch die Ressource Fahrzeug, die dann für den Einsatz blockiert ist“, spricht der Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Thomas Wordie vor allem von einer logistischen Herausforderung. Ansonsten würden die Einsätze gut koordiniert und auch in der Ausbildung oft geübt. „Auch gemeinsam mit dem Verein und den Feuerwehren“, so Wordie.