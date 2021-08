Die NÖ Ärztekammer begrüßt die Impfpflicht für alle neuen Landesbediensteten in Niederösterreich. Präsident Christoph Reisner geht noch einen Schritt weiter und fordert eine bundesweite Regelung für eine Impfverpflichtung im Gesundheits- und Bildungsbereich. Am Rande dieser emotionalen Diskussionen über eine Impfpflicht wird auf freiwilliger Basis weiter geimpft.

Fast zehn Millionen Impfdosen wurden bereits in Österreich verabreicht. Einen vollständigen Impfschutz haben in Österreich bereits 4.820.359 Personen.

Die Stadt Klosterneuburg ist, was die Impfmoral betrifft, im Vorderfeld zu finden. Im Ranking der vollimmunisierten Personen nach Wohnort – erstellt von der ARGES – findet man Klosterneuburg von 2.117 Gemeinden an 102. Stelle (siehe Infobox). 19.447 (70,49%) Menschen mit Hauptwohnsitz in Klosterneuburg haben eine Teilimpfung erhalten. Davon sind 18.134 (65,73%) vollimmunisiert.

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager ist froh über die Impfmoral seiner Bürger: „Für die hohe Durchimpfungsrate bedanke ich mich bei den Bürgern. Wenn jeder Einzelne seinen Beitrag leistet, können Menschenleben gerettet werden.“ Dennoch sei Klosterneuburg von einer generellen Durchimpfung entfernt. Darum müsse man weiter über die Gefahren und nachweislichen Folgen einer Infektion aufklären. Und Schmuckenschlager geht mit Impfgegnern hart ins Gericht: „Die Zuversicht der Impfgegner, von Corona verschont zu bleiben, ist nicht nachvollziehbar, denn es liegen alle Fakten auf dem Tisch. Sie riskieren wissentlich, einen Infektionsangriff zu verschulden und andere Menschen zu gefährden.“

Zahlenstand: Sonntag, 8. August 21