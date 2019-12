Kinderaugen, die leuchten, und aufgeregtes Tuscheln – Wenn der Nikolo persönlich erscheint, dann ist die Aufregung nicht nur bei den ganz Kleinen ganz groß. Seit zehn Jahren sorgt der Weidlinger Felix Zalcmann dafür, dass der 6. Dezember einer der aufregendsten Tage im Jahr seiner jungen Fans ist.

Vor zehn Jahren wurde Zalcmann gefragt, ob er den freigewordenen Posten im Weidlinger Nikolo-Team übernehmen will. Sein Vorgänger ging da nämlich in Pension. Seitdem besucht er mit drei weiteren Kollegen für die Weidlinger Pfadfinder jedes Jahr die Kinder und beschert ihnen ein unvergessliches Nikolo-Fest. Über die Pfadis kann man Zalcmann und seine Kollegen auch buchen. Aber es heißt, schnell sein. „Wir sind schon im August mit den ersten Terminanfragen konfrontiert“, rät auch Zalcmann selbst zur Eile, wenn man einen Hausbesuch des heiligen Mannes möchte.

„Viele Kinder sind mit mir mitgewachsen. Zwar sind sie jetzt schon aus dem Standard-Nikolo-Alter heraus, aber trotzdem bin ich bei den Feiern noch dabei.“ Nikolo Felix Zalcmann

Bei diesen Besuchen legt Zalcmann vor allem darauf Wert, dass er nicht nur zum Geschenkeverteilen ins Haus kommt. „Es ist mir ganz wichtig, die Kinder auf die Adventzeit vorzubereiten: Was das für eine Zeit ist, auf welches Fest wir uns vorbereiten und dass man auch an andere denken soll“, erklärt Zalcmann sein Verständnis dieser Aufgabe. So appelliert er auch an die Kinder, die er besucht, dass sie überschüssiges Spielzeug an jene weitergeben könnten, die nicht so viel haben wie sie selbst.

Fixer Bestandteil vieler Familienfeiern

Ein ausgearbeitetes Konzept für diese Besuche hat Zalcmann allerdings auch nach zehn Jahren nicht. „Ich probiere alles spontan, der Situation und dem Alter entsprechend zu machen“, erklärt der Vollblut-Nikolo. Und das mit großem Erfolg. Einige Familien besucht er schon seit seinen Anfängen als Nikolo. „Viele Kinder sind mit mir mitgewachsen. Zwar sind sie jetzt schon aus dem Standard-Nikolo-Alter heraus, aber trotzdem bin ich bei den Feiern noch dabei“, denkt Zalcmann gerne an die letzten zehn Jahre zurück.

So begleitet er auch eine Weidlinger Familie seit den letzten Jahren bei ihrer Nikolo-Feier, wo mittlerweile schon eine weitere Generation immer sehnsüchtig auf den Besuch des Nikolos wartet.

Extra Urlaub am 6. Dezember

Bei seinen Besuchen ist Zalcmann auch immer auf ein bisschen Hilfe von den Eltern angewiesen. Bereits im Vorfeld bittet er Mama und Papa, einen Zettel zu schreiben, auf dem die besten Eigenschaften der Kinder notiert sind. Denn: „Ich bin nicht da, um Kinder zu erziehen. Sie sollen eine tolle Zeit haben, und ich möchte nur positive Sachen herausstreichen“, will Zalcmann auch in diesem Jahr wieder Freude in die Weidlinger Haushalte, in Kindergärten und Volksschulen bringen.

Für diese Aufgabe nimmt er sich auch richtig viel Zeit. „Für den Freitag habe ich mir extra Urlaub genommen“, freut sich Zalcmann schon auf seine Besuche. Auch den Donnerstagabend hat sich Zalcmann, der sonst beruflich sehr eingebunden ist, frei geschaufelt. Und das tut er Jahr für Jahr wieder gerne.

Denn mit seinem Nikolo-Besuchen bereitet er nicht nur den Kindern eine Freude. „Es gibt mir wahnsinnig viel. Es ist einfach schön, Kindern Freude zu bereiten und die strahlenden Kinderaugen zu sehen“, freut sich der Hobby-Nikolo auf seine diesjährigen Arbeitstage.

Aber nicht nur persönlich profitiert von seinem Engagement. Auch den Weidlinger Pfadfindern wird damit geholfen. Das Nikolo-Team sammelt – nach dem Entenrennen – die zweitmeisten Spenden für die Pfadis: ganz in der Tradition des Originals – des Heiligen Nikolaus von Myra.