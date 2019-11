Es gehört zu Klosterneuburg wie die Weinberge, die Donau oder das Stift: das Leopoldi-Fest. Vier Tage lang feiern die Klosterneuburger – und zahlreiche Gäste – den Gründer ihrer Stadt. Heuer wird sein Lebenswerk vom 14. bis 17. November wieder gebührend gefeiert.

Fahrgeschäfte am Rathausplatz, Leopoldi-Punsch gegen das meist trübe Wetter und natürlich das Fasslrutschen – Es gibt an den Festtagen einiges zu erleben, das man nicht verpassen sollte. Hier eine kleine Übersicht:

Fasslrutschen: Der Volksbrauch des Fasslrutschens zu Leopoldi ist ein besonderes Ereignis, da ein persönlicher Wunsch, so sagt man, dadurch in Erfüllung gehen soll. Der Reinerlös kommt auch heuer wieder dem Projekt „Ein Zuhause für Straßenkinder“ der Concordia-Sozialprojekte zugute. Fasslrutschen kann man an den Festtagen jeweils von 10 bis 20 Uhr im Binderstadl. Für Erwachsene kostet ein Wunsch 2,50 Euro, für Kinder 1,50 Euro.

Weinverkostung in der Babenbergerhalle: Wein ist einfach ein verbindendes Kulturgut in Klosterneuburg. Die Weine vom Stift Klosterneuburg und von ansässigen Winzern können im Rahmen der Leopoldi-Weinkost verkostet werden. Am 14. und 16. November kann man sich die Weine von 15 bis 24 Uhr, am 15. November von 12 bis 24 Uhr und am letzten Festtag von 12 bis 21 Uhr schmecken lassen.

Musikprogramm: Ein Gläschen Wein und gute Musik – das bietet die Babenbergerhalle an den vier Festtagen. Den Beginn macht am 14. November ab 19 Uhr „Kingstown Express“. Am Leopoldi-Tag spielt ab 19.30 Uhr „Radio Energy“. „Die Hochsteier“ spielen gleich zweimal auf: am 16. ab 19 Uhr und am 17. November ab 15 Uhr in der Babenbergerhalle.

Kindernachmittag: Kinder, Jugendliche und natürlich auch deren Eltern können am Donnerstag, 14. November, einiges sparen. Am Kindernachmittag fahren die Kleinen von 14 bis 18 Uhr verbilligt mit den zahlreichen Fahrgeschäften.

Verehrung der Schädelreliquie des Heiligen Leopolds: Nur während des Leopoldi-Fests ist im Stift die Schädelreliquie des Heiligen Leopolds zu sehen. Sie befindet sich in einer prachtvollen Fassung aus dem Jahr 1723, in der mehrere ältere Schmuckstücke verarbeitet sind. Sie liegt vom 11. bis 17. November, jeweils von 9 bis 18 Uhr, vor dem Verduner Altar zur Verehrung und bildet das Zentrum der traditionellen Wallfahrt.

Leopoldi-Tanz: Bereits zum 52. Mal findet am Samstag vor dem Leopoldi-Fest der Leopoldi-Tanz statt. Am Samstag, 9. November, findet das Volkstanzfest in der Babenbergerhalle statt. Einlass ist ab 17 Uhr, um 18 Uhr beginnt dann die Tanzveranstaltung, die um 23 Uhr endet. Kostenlose Tischplatzreservierung und Bestellung von Vorverkaufskarten unter 02243/87 028 (Riki Zillek), Email: riro.zillek@aon.at. Kartenvorverkauf unter 0664 61 21 081 ( Alfred Gieger) oder unter 01/718 59 13 (SDJÖ). Die Karten für den Leopoldi-Tanz kosten zwischen zwölf und 20 Euro.