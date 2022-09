Energie, die (auch) Nerven kostet

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Heizung um ein Grad runterdrehen, beim Kochen einen Deckel auf den Topf geben oder lieber Duschen als Baden – seit Wochen oder Monaten kursieren Ratschläge dieser Art. Energie wird immer teurer und auch für so manchen Klosterneuburger wird die Begleichung der Strom-, Gas- oder Tankrechnung zur Herausforderung.

„Klosterneuburg ist kein billiges Pflaster“ – Seit Jahren gibt es in der Babenbergerstadt die Diskussion um leistbares Wohnen. Derzeit steigen aber nicht nur die Mieten an sich, sondern vor allem auch die Nebenkosten. So mancher Klosterneuburger kann sich diese nicht mehr leisten, und muss sich nach einer günstigeren Wohnadresse außerhalb Klosterneuburgs umsehen. Aber auch die vielen Hausbesitzer beziehungsweise Bewohner, die es in und um Klosterneuburg gibt, kämpfen immer mehr mit der Teuerung und versuchen, so gut es geht, Energie zu sparen.

Schon kleine Veränderungen zeigen große Wirkung

Viele setzen beim Energiesparen auf Maßnahmen, die nicht nur kurzfristig helfen. Baumeister Martin Fuchs hat sich mit seiner Firma auch auf die Sanierung von bestehenden Gebäuden spezialisiert. Sein wichtigster Tipp: „Bei der Sanierung von bestehenden Gebäuden muss man behutsam vorgehen.“ Bei unsachgemäßen Maßnahmen kann im schlimmsten Fall sogar ein Schaden am Gebäude entstehen. Eine falsche Dämmung kann rasch zu feuchten Wänden und Schimmelbildung führen.

„Als wirkungsvollste Maßnahme wird das oberste Geschoß beziehungsweise der Dachboden gedämmt, denn Wärme steigt auf und geht dort am schnellsten verloren. Undichte und alte Fenster sollen auch in jedem Fall getauscht werden. Manchmal führen auch feuchte Wände zu Wärmeverlust.

Bei der Fassadendämmung müssen wir immer zuerst eine genaue Befundung des Bestands vornehmen, um die richtige Maßnahme zu finden. Da ist viel Erfahrung gefragt“, empfiehlt der Profi solche großen Sanierungsarbeiten immer mit einem Profi zu planen. Oftmals wird bei einer neuen Dämmung dann auch gleich die Heizanlage getauscht. Das ist sinnvoll, da eine neue Heizung auf das neu gedämmte Haus abgestimmt wird. Doch selbst, wenn man derzeit so eine neue Heizung – oder auch eine Photovoltaikanlage – will, heißt es: bitte, warten. So wohl in der Produktion der Anlagen, aber auch bei der Auslieferung und Installation kommt es momentan zu langen Wartezeiten.

Aber was kann man für’s Energiesparen tun, wenn man nicht gleich solch große Schritte setzen will oder auch nicht kann? „Eine kleine Verbesserung für das Einsparen von Energie ist zum Beispiel das Stoßlüften. Also alle Fenster 15 Minuten lang öffnen und dann wieder schließen. So verliert man viel weniger Energie als durch ein dauerhaft gekipptes Fenster. Dass das Absenken der Raumtemperatur auch viel Energie spart, ist bekannt. Bei Heizkörpern kann man das auch in zeitlichen Abschnitten tun“, empfiehlt Fuchs, damit der Blick auf die nächste Stromrechnung – zumindest – weniger an Nerven kostet.

