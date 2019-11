Die Exponate im Klosterneuburger Stadtmuseum brauchen permanenten Schutz und Betreuung. Ein solcher Betreuer wird nun ausgetauscht und durch einen besseren, moderneren Ventilator ersetzt. Die Stadt erwartet sich dadurch einen ökologischen und wirtschaftlichen Vorteil.

Ältere herkömmliche Ventilatoren haben keine Regelung. Sie können nur entweder eingeschaltet oder ausgeschaltet sein. Vieler solcher Geräte sind heute in ganz Österreich noch im Einsatz. Deren Besitzer warten mit dem Austausch zumeist bis zum endgültigen technischen Ende der Geräte, obwohl sich ein Umstieg auf eine neue und effiziente Maschine rasch rechnen würde. Beim Stadtmuseum Klosterneuburg wechselte man nun kurzerhand auf einen modernen drehzahlgeregelten EC-Ventilator.

„Diese Investition wird sich in kurzer Zeit rechnen.“ Vizebürgermeister Roland Honeder

Für Gerald Fischer, zuständiger Experte der Stadtgemeinde, liegen die Vorteile auf der Hand: „Durch die Drehzahlregelung kann der Ventilator die meiste Zeit des Jahres im Teillastbereich fahren. Dadurch sparen wir etwa 30.000 kWh pro Jahr beim Energieverbrauch.“

Die Stadtgemeinde musste sich da nicht lange überzeugen lassen. Der Ressortverantwortliche, Vizebürgermeister Roland Honeder, befürwortet Energieeffizienzmaßnahmen: „Diese Investition wird sich in kurzer Zeit rechnen. Insofern macht der Tausch sowohl ökologisch als auch ökonomisch Sinn.“ Honeder verweist darauf, dass eine solide und moderne Haustechnik für das Stadtmuseum durchaus wichtig ist: „Die Ausstellungsstücke brauchen für ihren Schutz entsprechend gute Luftqualität.“

Fischer erklärt: „Ein EC-Ventilator kann so perfekt eingestellt werden, dass er ein exaktes Klima erzeugt und dabei bis zu 70 Prozent Strom spart.“ Mit dieser Energieeffizienzmaßnahme setzt die Stadtgemeinde ein klares Zeichen als e5-Vorbildgemeinde in NÖ.

Die aktuelle Situation in Österreich ist derzeit zwar so, dass ungeregelte AC-Ventilatoren nur noch im Industriebereich und in der Großküchentechnik verkauft werden. Allerdings sind nahezu alle älteren im Einsatz befindlichen Ventilatoren noch ungeregelt. Die e5-Gruppe von Klosterneuburg empfiehlt daher, zu prüfen, ob im Einsatz befindliche Ventilatoren, aber auch Klimaanlagen oder Kondensatoren effizient laufen oder deren Austausch sinnvoll ist.

Energie wird aber auch in der Musikschule gespart, wo ein Fenstertausch erfolgte. Honeder: „Wir haben hier insgesamt knapp 90 Fenster und Fenstertüren getauscht und erwarten uns, dass sich diese Investition durch die reduzierten Heizkosten amortisieren wird.“

Fenstertausch

mit Sorgfalt

Die Verantwortung des Projektes lag in der Hand der stadteigenen Hochbauabteilung. „Um Energie zu sparen, muss auch die Qualität des Fensterrahmens stimmen“, erläutert Peter Valachovic, Mitarbeiter der Stadtgemeinde. So hat man sich für einen Fensterrahmen mit Alu-Schutz an der Außenseite entschieden. Dadurch erwartet man sich auch eine deutlich längere Lebensdauer. Für Planungsstadtrat Leopold Spitzbart sind Lebensdauer und Energieeinsparung neben der Wirtschaftlichkeit die oberste Maxime bei Investitionen: „Es war uns aber auch sehr wichtig, in hochwertige Fenster mit bestem Schallschutz zu investieren. Man darf nicht vergessen, dass unsere Musikschule ein Ausbildungsplatz für rund 1.000 Musikschüler ist. Nahezu alle Klosterneuburger Familien haben einen Bezug zu diesem Gebäude, und dem wollen wir auch mit der entsprechenden Sorgfalt Folge leisten.“

SPÖ-Stadtrat Stefan Mann kann da nur zustimmen: „Es freut mich sehr, dass wir gerade in der aktuellen Klimaschutzdebatte ein Zeichen für die Interessen der Jugend setzen können!“