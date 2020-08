Eine komplexe Ausbildung im Sinne der Umwelt: Tünger Berkay macht seit einem Jahr die Lehre als Entsorgungs- und Recyclingfachmann bei der Stadtgemeinde Klosterneuburg. Gerade in jenem Schuljahr, das aufgrund von Covid-19-Maßnahmen und Onlineunterricht noch schwieriger zu bewältigen war, stellte er einen Rekord in der Geschichte der Stadt auf. Erstmals schloss mit ihm ein Lehrling als Klassenbester mit der Note „Sehr gut“ in allen Fächern ab.

Tünger Berkay ist nicht nur ein zuverlässiger Mitarbeiter der Stadtgemeinde, er konnte in diesem besonders schwierigen Schuljahr, seinem ersten Lehrjahr, als Klassenbester abschließen. In seinem Abschlusszeugnis wird das durch eine „Einser-Parade“ sichtbar. Im Wirtschaftshof, seiner Arbeitsstätte, freuen sich Kollegen und Vorgesetzte über den tollen Erfolg in der Berufsschule. Diese wurde bedingt durch Covid-19 als Webinar abgehalten. Damit nicht genug, absolviert Berkay auch die Abendschule, um die Lehre mit Matura abzuschließen.

Der Berufszweig des Entsorgungs- und Recyclingfachmanns ist herausfordernd, da sehr großer Wert auf chemisches Wissen und Kompetenz in allen Bereichen des heutzutage äußerst vielfältigen Recyclingfaches gelegt wird. Abfallwirtschaft heißt, mit den Rohstoffen für morgen umgehen zu lernen, damit so wenig wie möglich in der Müllverbrennung landet.

Derzeit sind bei der Stadtgemeinde Klosterneuburg vier Lehrlinge – neben Berkay eine Veranstaltungstechnikerin, ein Straßenerhaltungsfachmann sowie ein Verwaltungsassistent – in Ausbildung. Seit 2001 wurden 38 Lehrlinge in den verschiedensten Berufszweigen ausgebildet. Der finanzielle und organisatorische Aufwand lohnt sich schon deshalb, weil die Stadtgemeinde nach der Lehre derzeit schon auf eine Reihe gut ausgebildeter Mitarbeiter zurückgreifen kann, die auch von ihrer professionellen Einstellung her gut zur Gemeindeverwaltung passen.