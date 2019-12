Jeden Morgen machen sich unzählige Klosterneuburger auf den Weg nach Wien. Mit dem eigenen Pkw, dem Rad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln versuchen sie, so schnell wie möglich zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen. Und ihre Zahl steigt. Im Vergleich zu 1991 pendelten im Jahr 2017 um 4,7 Prozent mehr Klosterneuburger zu ihrem Arbeitsplatz.

Einer von ihnen ist Herbert Hofstetter. Seit über 20 Jahren fährt er nach Wien in die Arbeit – und das immer mit den Öffis. „Von Tür zu Tür brauche ich etwa eine Stunde“, erzählt Hof-stetter von seinem Dienstweg, den er von Maria Gugging aus antritt. Für ihn sind diese 60 Minuten allerdings keine „verschwendete“ Zeit. „Ich genieße am Morgen die stressfreie Zeit. Ich kann Zeitung lesen und in den Arbeitsalltag hineingleiten. Am Abend kann ich mich auf daheim freuen und Kilometer für Kilometer vom Alltag abkasteln“, möchte Hofstetter auch andere vom Umstieg auf die Öffis überzeugen.

Stressfrei dank der Öffis

Denn beim Pendeln mit dem eigenen Pkw beginnt der Ärger oft gleich vor der eigenen Haustür. „Ab Kilometer eins ist man in einer Stresssituation. Und auch beim Rausfahren kann man diesen Stress nicht abbauen“, ist Hofstetter überzeugt. Er kann nicht verstehen, dass immer noch sehr viele Menschen – vor allem alleine – im Auto sitzen und nicht auf Öffis umsteigen. Hofstetter hofft, dass die Sperre der B14 vielleicht dann doch für einige ein Anreiz sein wird, um auf Bus, Bahn oder Rad umzusteigen.

Dafür hat Hofstetter auch noch einen Tipp für alle Umsteiger: die „Scotty-App“. Mit dieser App kann man genau sehen, wo es auf der Strecke vielleicht zu Verzögerungen kommt, und so kann man die optimale Strecke schon im Vorfeld für sich suchen.

„Ich genieße am Morgen die stressfreie Zeit. Ich kann Zeitung lesen und in den Arbeitsalltag hineingleiten.“ Herbert Hofstetter

Auf jeden Fall sollte man zeitgerecht am Bahnhof Kierling sein. Denn da kommt es jetzt schon Richtung Wien zu längeren Wartezeiten bei dem Fahrkartenautomat. Hier wünscht sich Hofstetter einen weiteren Automaten. Derzeit ist das allerdings von der ÖBB nicht geplant. „Die ÖBB evaluieren regelmäßig, ob alle Bahnhöfe und Haltestellen entsprechend ihrer Frequentierung mit einer ausreichenden Anzahl an Ticketautomaten ausgestattet sind“, verspricht ÖBB-Pressesprecher Karl Leitner, dass diese Problematik weiterhin beobachtet wird.

Über 10.000 Pendler in Klosterneuburg

Und wenn es nach dem Trend der letzten Jahre geht, nimmt die Zahl der Klosterneuburger Pendler immer weiter zu. Im Vergleich zu Jahr 1991 stieg der Anteil der Auspendler in der Babenbergerstadt um 4,7 Prozent. Dafür haben die 10.888 Klosterneuburger Pendler mit einer durchschnittlichen Wegstrecke von zwölf Kilometern allerdings den kürzesten Anfahrtsweg zu ihren Arbeitsplätzen im Bezirk Tulln.

Dieser Pendler-Report wurde mit Daten der Rechercheplattform Addendum der Quo Vadis Veritas Redaktions GmbH. erstellt.