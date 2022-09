Erinnerungen an Gottfried Schuh

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Er war in er Bevölkerung beliebt und leitete über 24 Jahre lang die Geschicke der Babenbergerstadt. Ganz Klosterneuburg trauert um Altbürgermeister Gottfried Schuh, der vorige Woche Dienstagfrüh verstorben ist. Durch die lange Zeit seiner Amtsausübung ist die Betroffenheit in der Stadtpolitik besonders spürbar. Die Politiker, die dem Bürgermeister besonders nahe stehen, sind seine Vertreter, die Vizebürgermeister. Zwei davon bat die NÖN um Stellungnahmen zum Tod von Gottfried Schuh.

Trotz der ideellen Verschiedenheit spricht Gemeinderat Peter Hofbauer nur lobend vom aus dem Leben geschiedenen Bürgermeister. „Ich war bei der SPÖ und er bei der ÖVP. Das hat uns aber nie daran gehindert, sehr konstruktiv miteinander zu arbeiten“, erzählt Peter Hofbauer, der von 2000 bis 2010 als Vizebürgermeister an der Seite des verstorbenen Altbürgermeisters stand. „Wir hatten durchaus ein sehr amikales Verhältnis. Natürlich gab es auch Unstimmigkeiten, aber das gehört in der Politik dazu“, so Hofbauer weiter.

Zur Unterstreichung des freundschaftlichen Verhältnisses erzählt Peter Hofbauer immer wieder ein paar Anekdoten, die ihn mit Bürgermeister Schuh verbinden. Hofbauer: „Bei einer offiziellen Feldmesse drehte sich Schuh zu mir, gab mir die Hand und sagte statt ‚Der Friede sei mit dir‘ die Worte: ‚Gib an Frieden!“

Und eine weitere Geschichte hat Hofbauer auf Lager: „Eines Tages erhielten wir zwei gleich lautende Briefe. Darin wurde uns über eine nicht erlaubte Beziehung zwischen einer Mitarbeiterin und einem Mandatar berichtet. Wir hielten bei dem diesbezüglich geplanten Vier-Augen-Gespräch die Briefe in der Hand. Ohne ein Wort darüber zu verlieren, schauten wir einander an. Dann, wie auf Kommando, zerrissenen wir die Briefe und entsorgten sie sicher.“

Und eine noch: „Bei einem Glaserl sitzend meinte Friedl zu mir: ‚Wenn wir aus der Politik draußen sind, setzen wir uns in den Rathauspark und plaudern darüber, was die da drinnen jetzt machen.‘ Dazu ist es leider nicht gekommen… schade. Ich werde Friedl nicht als politischen Kontrahenten in Erinnerung behalten, sondern als Menschen, mit dem man freundschaftlich über alles reden konnte.“

„Ich denke in erster Linie an seine Gattin und die beiden Töchter, denen ich mein aufrichtiges Beileid ausdrücken möchte,“ sagt der Weidlinger Helmut Zuschmann, der fünf Jahre lang als Vizebürgermeister an Schuhs Seite arbeitete. Wesentliche Schritte, wie den Kanalausbau, die Errichtung der Kläranlage und den Ausbau der Wasserversorgung hat dieses Gespann gesetzt. Zuschmann: „Nach dem Ende seiner Zeit als Bürgermeister, hat Friedl leider viel erdulden und erleiden müssen, von dem er nunmehr erlöst ist.“

