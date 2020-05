Am 16. März um 15 Uhr war es so weit: Alle Gastronomiebetriebe in Österreich mussten aufgrund der Coronakrise schließen. Damit die Klosterneuburger aber nicht ganz auf Pizza, Schnitzerl und Heurigenschmankerl verzichten müssen, haben sich einige Gastronomen der Babenbergerstadt dazu entschlossen, ihren Gästen Abhol- beziehungsweise Lieferservice anzubieten. Mitte Mai soll nun die neue Regelung für Gasthäuser, Restaurants und Heurigenlokale kommen. Nur jeder zweite Tisch besetzt oder Personal mit Mundschutz sind nur einige Ideen, wie auch dann zu viel Nähe vermieden werden soll. Schon jetzt machen sich die Gastronomen Gedanken, wie sie diese Regeln in ihren Lokalen umsetzen können.

privat Den Lieferservice will Heurigenwirt und Ortsvorsteher Martin Trat zumindest in Mai noch beibehalten. Aber auch in seinem Lokal darf er dann wieder Gäste begrüßen – zunächst allerdings nur am Wochenende.

Einer von ihnen ist Heurigenwirt und Ortsvorsteher von Weidling Martin Trat. Für die nächsten Wochen hat er sich schon einen Schritteplan für sein Lokal überlegt. „Im Mai werden wir uns auf die Wochenende-Öffnungszeiten – sprich Freitag 16 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 22 Uhr – beschränken. Zusätzlich werden wir unseren Liefer-/Abholservice weiterführen“, freut sich Trat schon darauf, seine Stammgäste wieder in den Weidlinger Weingärten begrüßen zu können.

Im Juni soll es wieder „normal“ beim Trat-Wiesner weitergehen. „Ab 1. Juni werden wir dann in die normalen Öffnungszeiten übergehen. Ab diesem Zeitpunkt werden wir unseren Lieferservice reduzieren. Das kommt aber auf die Situation und die Nachfrage an“, erklärt Trat. In seinem Lokal werden natürlich auch alle Regelungen, die von der Bundesregierung vorgegeben werden, umgesetzt. „Jeden zweiten Tisch zu besetzen ist bei unserem Betrieb ohne Problem möglich. Sicherheit für Gäste und Mitarbeiter geht vor Umsatz“, steckt Trat schon voll in der Planung für die nächsten Wochen und Monate.

Reservierungen für alle hilfreich

Auch sein Kritzendorfer Kollege Manuel Hammer macht sich schon Gedanken über den Neustart in seinem Lokal „Gastwirtschaft zum Ockermüller“. Sobald die genauen Vorgaben hinsichtlich der Rahmenbedingungen der Lokalöffnungen vorliegen, wird er auch umgehend seine Gäste

informieren.

„Die ersten Gäste haben auch schon sicherheitshalber reserviert“, freut sich Hammer über den Rückhalt bei seinen Stammgästen. Reservierungen hält Hammer auch in Zukunft für eine praktikable Lösung.

„In Zukunft vor dem Besuch immer einen Tisch zu reservieren wird meiner Meinung nach eine sehr wichtige, für alle hilfreiche und vernünftige Vorgehensweise sein. Ich denke, es wird nicht schaden, sich daran zu gewöhnen, dass es Sinn macht, auf jeden Fall vor dem Besuch anzurufen und nachzufragen“, hofft Hammer, dass die Wieder-Öffnung seines Lokals ohne Probleme über die Bühne gehen wird.

Ab Mitte Mai können dann die Klosterneuburger – hoffentlich – wieder das zahlreiche kulinarische Angebot in Klosterneuburg und in den Katastralgemeinden vor Ort genießen und ihre Wirtsleut’ unterstützen.