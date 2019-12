Am Rathausplatz, im Binderstadl oder im Happyland – die Vorweihnachtszeit hat nun richtig begonnen.

Eröffnungsmarathon in den Advent den Advent .

Die erste Kerze am Adventkranz brennt schon, und auch die Babenbergerstadt zeigt sich im Zauber des bevorstehenden Weihnachtsfestes. Wer die Adventzeit besonders begehen möchte, hat dazu einige Möglichkeiten.

Besonders stimmungsvoll:

Der Weihnachtsmarkt am Rathausplatz lädt seit letztem Wochenende mit Kunsthandwerk, Bastelangeboten für die Kleinen und dem einen oder anderen Weihnachts-Getränk für die Großen. Zur Eröffnung spielten die Jagdhornbläser dem kleinen, aber feinen Adventdorf einen Salut.

Besonders sportlich:

Wer in der Adventzeit die zusätzlichen Kalorien abtrainieren will, ist im Happyland genau richtig. Der Eislaufplatz war bereits am Eröffnungswochenende bestens gefüllt. Auch Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager wagte sich da auf das Glatteis.

Besonders gemütlich:

Der Adventmarkt der Stiftspfarre im Binderstadl zeichnete sich auch in diesem Jahr durch die angenehme – und vor allem warme – Atmosphäre in dem historischen Gebäude ab. Kunsthandwerk und regionale Produkte lockten an den drei Tagen wieder zahlreiche Besucher zu dem kleinen Weihnachtsmarkt.

Besonders werden auch die restlichen Adventwochenenden in Klosterneuburg vergehen – alle genauen Termine finden Sie im Service-Teil.