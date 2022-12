Es weihnachtet, auch unter Palmen

Werbung

In ein paar Tagen ist Weihnachten. In der Hektik unserer Zeit bleibt nur zu oft die Zeit der Vorbereitung auf dieses hohe Fest auf der Strecke. Um so mehr ist dann der 24. Dezember die allerletzte Gelegenheit, das Christkind gebührend zu begrüßen. In Österreich wird das Weihnachtsfest vorwiegend traditionell begangen. Wahrscheinlich ist es das Erinnern an die eigene Kindheit, die den dann Erwachsenen dazu veranlassen, genau in der selben Art und Weise den Heiligen Abend zu gestalten. Die NÖN fragte bei der Prominenz Klosterneuburgs nach, wie sie heuer Weihnachten feiert.

Sie verbringt Weihnachten lieber unter Palmen, mit Sonne und Meer: Zu Society-Lady Christina „Mausi“ Lugner fliegt das Christkind nach Teneriffa. Foto: privat

„Ich genieße Weihnachten heuer unter der Sonne“, freut sich Christina „Mausi“ Lugner heuer auf Weihnachten im eigenen Haus in Teneriffa. Schon Tage zuvor ist sie mit ihrem Partner Franz der Sonne und Wärme entgegengeflogen. Aber ist das so ein Weihnachten, wie man sich das in unseren Breiten vorstellt? „Natürlich ist das etwas ganz Anderes. Aber ich genieße einfach die Sonne und die Wärme.“ Statt dem traditionellen Christbaum aus heimischen Wäldern liegen die Geschenke im Haus Lugner heuer unter einem Plastikbaum. Und doch bleibt Weihnachten für Christina Lugner ein zauberhaftes Fest. Auch die Familie kommt da nicht zu kurz – allerdings mit einiger Verspätung: „Meine Familie kommt erst nach dem Jahreswechsel zu uns auf Besuch.“

Die Sonne ist für mich sehr weihnachtlich. Sie erinnert mich an Bethlehem.“ Oliver Stamm Beachvolleyball-Legende

Am Heiligen Abend gehen Christina und Franz fein essen. Am Christtag und am Stefanitag wird dann zu Hause gekocht: „Es wird Truthahn geben. Damit kehrt für mich, was das Weihnachtsfest betrifft, wieder ein Stück weihnachtliche Normalität zurück.“

Für die Beachvolleyball-Legende Oliver Stamm ist warmer Sand unter den Füßen zu haben gelebte Normalität. Auch er wird heuer Weihnachten nicht zu Hause verbringen, sondern in Marokko. „Ich mache ein Volleyball-Camp in Agadir im Robinson Club am Meer. Das geht auch über Weihnachten.“

Was ihn dort erwartet, weiß Stamm nicht so genau, weil er über Weihnachten noch nie dort war, nur dass „es, wie ich den Club kenne, sicher sehr schön wird.“ Zur Sicherheit hat der Volleyballer ein Weihnachtsmann-Kostüm im Reisegepäck.

Aber so ganz will Oliver Stamm nicht auf die Familie verzichten. So ist die ganze Familie samt Mutter mit. Einen eigenen Weihnachtsbaum wird es aber heuer nicht geben. „Nein, das tut mir nicht leid. Alle in der Familie sind erwachsen und alle gehen bis zu einem gewissen Ausmaß ihre eigenen Wege, jeder hat sein eigenes Fest. „Die Sonne ist für mich sehr weihnachtlich. Sie erinnert mich an Bethlehem“, so der frühere Spitzensportler.

Traditionelles Weihnachtsfest

Ganz traditionell, zu Hause im Kreise seiner Familie, feiert unser Stadtoberhaupt das Weihnachtsfest. Stefan Schmuckenschlager legt Weihnachten klassisch an: „So um 17 Uhr startet bei uns die Bescherung mit der Familie und Freunden.“ Über Geschenke will Schmuckenschlager nichts verraten, nur so viel, dass in das Haus Schmuckenschlager „kein bärtiger Mann kommt, sondern das Christkind.“ Liegen werden sie unter einer in Gold, Silber und Rosé geschmückten Tanne vom Jauerling, einem Betrieb des Cousins von Schmuckenschlager, der seit 30 Jahren Bäume in Klosterneuburg verkauft.

Traditionell, im Kreise seiner Familie feiert Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager Weihnachten. Foto: Stadtgemeinde Klbg.

Was die Weihnachtskulinarik anbelangt, ist von Andrea Schmuckenschlager für ein dreigängiges Menu gesorgt: Fritattensuppe, Rindfleisch und als Nachtisch eine Topfentorte. „Und das von einer Vegetarierin gefertigt“, lacht Schmuckenschlager.

Später wird es dann auch im Hause Schmuckenschlager besinnlich. Und um Mitternacht wartet die Christmette im Stift.

