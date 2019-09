Laut einer Aussendung vom Montag wird in die weißen, lichtdurchfluteten Räume vom 3. bis zum 19. Oktober Leben kommen. "Vom Wasserexperiment über Yoga, gemeinsames Kochen bis zum Verzicht auf Plastik werden wir alles ausprobieren", wurde angekündigt.

Die Globart Academy werde "in einem der schönsten zeitgenössischen Museumsbauten" stattfinden. In Morning und Evening Lectures wollen besondere Denker ihre Einblicke teilen, in Laboratories sollen mit inspirierenden Gestaltern neue Handlungsweisen erarbeitet werden. Künstler wollen neue Horizonte öffnen, im gemeinsamen Essen sollen Räume für persönliche Begegnungen geschaffen werden. "Klosterneuburg wird für drei Wochen zum Treffpunkt für Visionäre und Weltverbesserer mit dem gemeinsamen Ziel: Zukunft", so die Globart Academy.