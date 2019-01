Ethik? Was ist das? Viele Menschen können schon mit dem Begriff wenig anfangen. Das soll sich jetzt ändern. Geht es nach Unterrichtsminister Heinz Faßmann, wird Ethikunterricht ein fixer Bestandteil im Lehrplan. Schulversuche damit gibt es schon. Eine von 27 Schulen in Niederösterreich ist das Gymnasium in Klosterneuburg.

„Jugendliche suchen Orientierung"

„Jugendliche suchen Orientierung und schätzen es, wenn man sich fundiert mit zentralen Fragen des Menschseins und Zusammenlebens auseinandersetzt und mit ihnen herausfordernde Themen diskutiert. Genau das passiert bei uns. Ich würde mir Ethikunterricht auch für die Unterstufe wünschen“, zieht die Direktorin des BG/BRG Klosterneuburg eine erste Bilanz über den Schulversuch.

Als Ersatz für den Religionsunterricht sieht Hemma Poledna den Ethikunterricht nicht: „Einen Religionsunterricht, der sich ernst nimmt, sehe ich als große Chance für die Jugend. Wer versteht geschichtliche Entwicklung, Rechtswesen, Architektur, Literatur ganz ohne Religion?“

Die Direktorin des Gymnasiums hofft, dass für die Umsetzung auch genug Geld in die Hand genommen wird. Bei der digitalen Grundbildung etwa stünden 55 Computerplätze für 1.260 Schüler zur Verfügung. Es fehle an Geld für die Ausstattung und die Aus- und Fortbildung der Lehrer.

Gespräch, Diskussion sowie kritisches Denken und das Abwägen unterschiedlicher Argumente sind zentrale Elemente des Ethik-Unterrichts. | Jacob Lund/Shutterstock.com

Bei den Schülern kommt der Ethikunterricht gut an, weiß Martina Gutenthaler, die den Unterricht führt: „Da die Inhalte des Ethikunterrichts direkt die Lebenswelt der Schüler treffen, können sie sich sehr gut mit ihren eigenen Erfahrungen und Meinungen in den Unterricht einbringen.“ Das Angebot werde von den Schülern geschätzt, was die rege Mitarbeit und steigende Teilnehmerzahlen beweisen würden. Konkurrenz zum Religionsunterricht sieht Gutenthaler keine: „Hier herrschen eine wertschätzende Zusammenarbeit und ein intensiver Austausch.“

Auch für den Obmann des Elternvereins Norbert Kreuzinger macht Ethikunterricht Sinn: „Gerade in einer Zeit, in der immer mehr Kinder mit den unterschiedlichen Religionen und Weltanschauungen in Berührung kommen, ist vorurteilsfreies Wissen von Vorteil und hilft, unbegründete Ängste zu überwinden.“ Die zentrale Schwierigkeit in verpflichtenden „Angeboten“ würden die damit einhergehenden schulorganisatorischen Herausforderungen darstellen.

Ethikunterricht auch für die Unterstufe?

Vorerst nur für die Oberstufe gedacht, sehen die Direktoren der Neuen Mittelschulen auch für ihren Schulzweig Bedarf an Ethikunterricht. „Dieser sollte parallel zum Religionsunterricht stattfinden können. Somit würden Beweggründe für das Abmelden vom Religionsunterricht wie beispielsweise ein früheres Unterrichtsende oder eine Freistunde wegfallen“, meint die Direktorin der NMS Hermannstraße, Sabine Geyrhofer.

Weiters können diese Stunden einen wesentlichen Beitrag zur Erlangung von sozialer Kompetenz leisten. Für Schüler, die einer konfessionellen Religion angehören, sollte weiterhin der jeweilige Religionsunterricht vorrangig angeboten werden.

„Ethik-Unterricht ja, aber nicht ausschließlich“, so die Direktorin der NMS Langstögergasse Marlies Honegger-Jünnemann. Und abschließend: „Für ein friedliches Miteinander wäre es sehr wichtig, dass alle Jugendlichen sich über die Werte der multikulturellen Gesellschaft Gedanken machen und auch danach leben.“