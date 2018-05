Achterln und Seidln wechselten gegen Bares an drei Tagen seine Besitzer. Etwa 500 durstige Klosterneuburger waren pro Tag beim Feuerwehrfest zu verköstigen. Die Klosterneuburger Feuerwehr hatte alles im Griff und kämpfte zudem erfolgreich gegen den Hunger ihrer Gäste an.

Schiefer Schlag des Bürgermeisters

„Bier marsch!“, hieß es am Freitag um 19 Uhr, als sich Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager anschickte das erste Fass anzuschlagen. Der Bieranstich gehört schon traditionell zu den Aufgaben des Bürgermeisters, der sich aber trotz langjähriger Amtszeit, bei der Handhabe etwas ungeschickt anstellte.

Ein Schlag – das ist die Herausforderung, und ja, Bürgermeister Schmuckenschlager, benötigte zwar einen Schlag, aber der fiel schief aus. So tröpfelte es nur sporadisch und ohne Mithilfe des Klosterneuburger Stadtrats und Landtagsabgeordneten Christoph Kaufmann, wäre das Füllen eines Liter-Kruges wohl als Langzeitprojekt ausgeartet. Das wäre nicht im Sinne der durstigen Gäste gewesen. Gott sei Dank ging die Sache noch gut aus und es konnte zünftig angestoßen werden.

Zum ersten Mal wurde das Feuerwehrfest von der Langstögergasse an die Donau in das Katastrophenlager der Feuerwehr verlagert, was Bürgermeister Schmuckenschlager veranlasste, in seiner kurzen Rede eine Mahnung auszusprechen, trotz des großen Angebots an Alkoholika, denselben mit Maß zu genießen, um es eben nicht zu einer Katastrophe ausarten zu lassen. Schließlich müsse man sich ja den Durst auch auf drei Tage einteilen.

Neuer Standort gut angenommen

Nur heuer fand das Fest an einem neuen Standort statt. Das Katastrophenlager in der Donaustraße wurde als Festlocation ausgewählt, hörte man im Vorfeld. Dass es aber länger bei diesem Standort bleiben könnte, das versprechen die zahlreichen positiven Reaktionen der vielen Gäste.

„Mit dem Krügerl an der Donau sitzen, das ist ein ganz besonderes Gefühl“, so der Tenor der Gäste. „Die Drei“ eröffneten das Drei-Tages-Fest musikalisch mit feinstem Austropop, bei den „Jauntalern“ gings dann zünftiger zu, und am Sonntag entließ das Trio von Hans Ecker die Gäste musikalisch aus dem Festtaumel.

Ein rundum gelungenes Fest, das nächstes Jahr wieder an der Donau stattfinden sollte.