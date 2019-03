Für geladene Gäste gab es am 20. März eine glanzvolle Präsentation der Klosterneuburger Filmakademie mit dem neuesten, von den Jugendlichen produzierten Film „Wild Wolves“ in der Babenbergerhalle.

Der Leiter der Filmakademie, Kristian Schark, konnte gleich zwei Versionen des Filmes präsentieren, von denen die zweite nach ganz eindeutigem Publikumsvoting auch zum Kurzfilmwettbewerb Shortynale eingereicht wird. In Anwesenheit eines Fernsehteams präsentierten die Jugendlichen stolz ihren Film, in dem die Jugendbande „Wild Wolves“ es plötzlich mit einem echten Wolf in Kritzendorf zu tun bekommt.

Jugendstadtrat Konrad Eckl war ebenso wie das Publikum begeistert von der hohen Professionalität und der Kreativität, mit der die Jugendlichen den Film gestaltet haben. Und er konnte die ebenfalls anwesende Ortsvorsteherin von Kritzendorf, Ingrid Pollauf, auch gleich beruhigen: „So ganz echt war zumindest der Film-Wolf in Kritzendorf wohl nicht!“

Auch Kristian Schark konnte nur zustimmen, immerhin spielt seine kleine Tochter oft und gerne zu Hause mit dem (leider nicht anwesenden) Film-Wolf.

Dafür gab es Auszeichnungen für alle Teilnehmer der Filmakademie, die Stadtrat Konrad Eckl an die Jugendlichen übergab.

„Wild Wolves“ bei der Shortynale im August

Ein Beitrag über den spannenden Kurzfilm „Wild Wolves“ wurde und wird nicht nur auf schauTV ausgestrahlt, sondern wird auch spätestens bei der Shortynale im August auf dem Programm stehen. Die erste Version des Films wird am 26. März und 2. April gesendet und die zweite Version am 28. März und 4. April jeweils im Abendprogramm um 19.45 Uhr.